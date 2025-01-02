Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

Politika

Bazı siyasi partilerin genel başkan ve genel başkan yardımcıları, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi Tayfur'a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hayatını kaybeden değerli sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini vurgulayarak, özgün sesi ve eserleriyle kültür hayatına önemli katkı yapan sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise mesajında şunları kaydetti:

"Türk arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve milyonların gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum."