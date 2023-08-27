Muğla Valiliği, Fethiye'de belediye başkanının ismiyle asılan Türk bayrakları için adli ve idari işlem başlattı - Son Dakika

Muğla Valiliği, Fethiye'de belediye başkanının ismiyle asılan Türk bayrakları için adli ve idari işlem başlattı

Son Güncelleme: 27.08.2023 17:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye başkanının adı ve belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının reklam panolarına asılmasıyla ilgili valilik adli ve idari işlem başlattı. Olayla ilgilerinin olmadığını belirten Fethiye Belediyesi ise, görselleri reklam ajansının hazırladığını söyleyerek, ''Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız.'' dedi.

Muğla'da üzerinde Fethiye Belediyesi ve belediye başkanının adının yazdığı Türk bayrakları ile ilgili Valilik harekete geçti. Valilik, soruşturma başlatırken, Fethiye Belediyesi ise olayla ilgilerinin olmadığını söyledi. Görselleri reklam ajansının hazırladığını belirten belediye, "Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız." açıklamasında bulundu.

Fethiye'de belediye başkanının İsmiyle Türk bayrağı asılan reklamlar için işlem başlatıldı

"ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk bayrağına adını yazdırdı" şeklinde haberler yapıldığı ancak belediyenin olayla ilgisinin bulunmadığı belirtildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçedeki elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından belediyeden bağımsız olarak bayrak görsellerinin hazırlandığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu çalışmada Fethiye Belediyesinin hiçbir dahli olmadığı vurgulandı.

Fethiye'de belediye başkanının İsmiyle Türk bayrağı asılan reklamlar için işlem başlatıldı

"BAYRAKLAR TOPLATILDI"

"İlgili reklam şirketiyle herhangi bir görsel ve tasarım paylaşılmamış, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir. Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Muğla Valiliği, Fethiye'de belediye başkanının ismiyle asılan Türk bayrakları için adli ve idari işlem başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Valiliği, Fethiye'de belediye başkanının ismiyle asılan Türk bayrakları için adli ve idari işlem başlattı - Son Dakika
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