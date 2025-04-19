Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama - Son Dakika
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Politika

Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Fidan Gül\'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen ve evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarına ilişkin olarak suçu cezaevinde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e attı. Köseler ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Gül'ün iddiasını ''suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabası'' olarak tanımladı.

19.04.2025 12:40
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KAPIYI "GÖLGE BAŞKAN" AÇTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı için Fidan Gül'ün evine gittiklerinde polislere kapıyı Beykoz Belediyesi'nin gölge başkanı olarak nitelendirilen ve belediyede çalışan bir özel güvenlik personeli kadınla görüntüleri ortaya çıkan Bilgehan Murat Miniç açtı. Fidan Gül, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül

ÇEKMECEDEN SERVET ÇIKTI

Polisin Fidan Gül'ün evinde yaptığı aramada, 3 adet telefonla 1 tablet bulundu. Gül'ün yatak odasındaki çekmecede 20 bin TL ile 9 bin 800 dolar güncel kurla yaklaşık 373 bin 500 TL olmak üzere toplam 393 bin 500 TL para ele geçirildi. Tutanak altına alınan para ile telefon ve tablete polis el koydu.

Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bilgehan Murat Miniç

MİNİÇ'İN DE EVDE PARASI VARMIŞ

Fidan Gül'ü gözaltına almaya giden polislere kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç'in de evin yatak odasında parası olduğu ortaya çıktı. Fidan Gül'ün yatak odasında arama yapan polisler, çekmece içinde 59 bin TL para ile 20 bin 678 dolar ile 250 euro olmak üzere yaklaşık 860 bin TL para buldu. Miniç, paraların kendisine ait olduğunu söylerken bu paralara da tutulan tutanak sonrasında polis el koydu.

SUÇU ALAATTİN KÖSELER'E ATTI

Olayın yankıları sürerken tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün ifadesi ortaya çıktı. 'İhaleye fesat karıştırma' iddialarına ilişkin olarak suçu Alaattin Köseler'e atan Gül ifadesinde "Başkan bizim bir önceki dönemde ihale alan şirketlerle çalışmamızı yasakladı. Geriye dönük ihale teklif etti ancak uygunsuz bulduğumdan kabul etmedik. Yerel seçimden sonraki tüm ihaleler usulsüzdür. Bu nedenle vicdanen rahatsızım. Kamu zararı oluştuğu kanaatindeyim" dedi.

Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Alaattin Köseler

KÖSELER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Fidan Gül'ün ifadesi sonrası tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in avukatı Çiğdem Kezer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Fidan Gül'ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibaret olduğunu belirten Kezer, "Son günlerde bazı basın ve medya organlarında yer bulan, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün müvekkilim Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler hakkındaki iftiraları kamuoyunun malumudur. Fidan Gül'ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibarettir. Hukuki sürecin doğası gereği, somut delillerle desteklenmeyen, tamamen şahsi ve soyut iddialara dayanan bu beyanların ceza yargılamasında hükme esas alınamayacağı açıktır" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Politika Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gakko 23:
    ne oldu. CHP. trolleri 133 15 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    Alın size kokuşmuş ortam... 128 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    500 bin TL servet mi oluyor 43 87 Yanıtla
  • Gakko 23:
    300 500.000 para değil suçu birbirine atıyorlar daha bunların ne servetleri çıkar 68 11 Yanıtla
  • Szka788304:
    koyun trol dedikleriniz sizi durduramadı bu ülkede kirli siyaset dili ile mücadele eden bir lider kazanmak uğruna her türlü koalisyon türlü siyasi oyun yedi yardımcılı cumhurbaşkanı amerikan danışman Rıfkı komedyen siyaset ci uyuşturucu baronlarının parası liyakattan uzak demokratik olmayan söylemler devleti organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset bunlar Atatürk iktidarda olsa saorana yat taht saray hırsız demiycekmiydi ? sonucu soyulan belediyeler konserler paris eğlencesi kimin ne kadar pay aldığı belli olmayan Ödemeler konserler 67 11 Yanıtla
  • Murat Mert Candan:
    Birbirlerine suç attıklarına göre ortada suç olduğunu kabul ediyorlar. Demek ki yalan dolan iftira yokmuş asıl yalancı bunlarmış. 56 3 Yanıtla
  • kurt ensar:
    bir beykozlu olarak şunu söyleyim. çalışan adamı gönderdiler yerine hırsızları getirdiler. 32 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    caape düzeni gelirlerse kim bilir bu millete neler yapacaklar caapeden kendinizi kollayın. 26 4 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Son dakika haberleri yalan haber arada bir fuhuş haberleri yapıyorlar o kadar onu da yalan yanlış bilgiler vererek 4 23 Yanıtla
  • Efem0909:
    Yani İhaleye fesat karıştırma doğru suçtan kurtulmaya yönelik ifade veriyor dediklerine göre o zaman bu CHP sokaklarda beyi savunuyor 20 2 Yanıtla
  • Özkan Yalçın:
    A.q mallari , 20 bin euro ne zamandan berinservet oldu! 5 14 Yanıtla
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