Fidan, İİT-Arap Ligi Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Politika

Fidan, İİT-Arap Ligi Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Olağanüstü Zirve'de Filistin ve İsrail konularını ele alacak.

09.11.2024 14:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İş Birliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında 10 Kasım'da İİT-AL Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Ligi Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Bu yıl gerçekleştirilecek Zirve'de, geçen yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde somut kararlar alınması bekleniyor.

Zirve'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Ligi Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'da yapılmıştı.

2023 yılındaki Zirve'nin önemli çıktılarından biri Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Filistin, Endonezya ve Nijerya'dan oluşan Gazze Temas Grubu'nun kurulması olmuştu. Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve iki devletli çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katılımıyla Gazze Temas Grubu bugüne kadar pek çok ülkede temaslar kurdu.

2023 yılındaki Zirve sonunda yayınlanan Ortak Bildiri'de, üye devletlerin İsrail'e karşı siyasi, diplomatik ve yasal baskı uygulamaları ile diğer caydırıcı önlemler almaları çağrısında bulunularak BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı alması talep edilmişti. Bildiri'de, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesini kınayan ve bunların savaş suçu olduğunu ortaya koyan ayrı bir karar alması, ayrıca İsrail'e silah satışının durdurulması, Filistinli siviller için uluslararası koruma mekanizması oluşturulmasına yönelik olarak BM Genel Sekreteri'nin muayyen öneriler sunması çağrısı yapılmıştı. Ayrıca, kapsamlı barış süreci için uluslararası konferans düzenlenmesi talep edilerek, İsrail'in Gazze'de kimyasal silah kullanımına yönelik Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı nezdinde soruşturma başlatılması çağrısında bulunulmuştu.

Ortak Bildiri'de Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın, İsrail'in işlemekte olduğu savaş ve insanlık suçlarına yönelik soruşturmasını hızlandırması istenerek, BM İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere, tüm ilgili olabilecek uluslararası insani kuruluş ve oluşumlarda ortak hareket edilmesi yönündeki ortak irade kaydedilmişti.

4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi ve 29-30 Ağustos'ta Yaounde'de düzenlenen 50. İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanları Konferansı'nda Filistin'e olan destek vurgulanmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 2025 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Türkiye, bir yıl süreyle Dışişleri Bakanları Konferansı Dönem Başkanlığı'nı da üstlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, İİT-Arap Ligi Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika

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