Fidan, İİT Toplantısı için Cidde'ye gidiyor

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrılarının ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 7 Mart tarihinde Cidde'de Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırganlığı ve Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıların ele alınacağı İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları üzerine İİT üyelerinin ortak tepkisini ortaya koymak üzerine düzenleniyor.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Mısır'ın öncülüğünde üye ülkelerle eşgüdüm halinde hazırlanan ve Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan kabul edilmişti. Planda, Gazze'nin yeniden imarı için bir yol haritası açıklanmış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunulmuştu. İİT Olağanüstü DBK Toplantısı'nda, İİT ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşa edilmesini amaçlayan planı da ele almaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda Filistinlilerin kendi kaderini tayin başta olmak üzere devredilemez haklarının savunmaya devam edileceğini, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilmeyeceğini, bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini, Gazze'nin tekrar inşasına yönelik çalışmalara odaklanılmasının önemli olduğunu ve Türkiye'nin Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen planı bu kapsamda desteklediğini gündeme taşıması bekleniyor. Fidan'ın toplantıda ayrıca Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ile bu konulardaki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve kesintisiz insani yardım sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurgulaması öngörülüyor. - ANKARA