Fidan, TDT Zirvesi\'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, " Filistin'de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır" dedi. Bakan Fidan ayrıca, "Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda ülkemizin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettik. Bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, "Aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Budapeşte Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum" diyerek sözlerine başladı. Zirvenin ilk kez bir gözlemci üyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemde Türk Dünyası olarak iş birliğimizi bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştiriyoruz. Bu yönde adımlar atarken, büyük Türk Dünyası'nın birer parçası olduğumuzu daima hatırda tutmamız ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır"

11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi'nde teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC'nin aile meclisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Karabağ konusunda diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu olan Filistin'de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır. Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda ülkemizin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettik. Bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

Konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz. Türk Dünyası'nı ilelebet payidar kılacak güçlü irade, bu masanın etrafındaki tüm dostlarımızda ziyadesiyle mevcuttur" dedi. - BUDAPEŞTE