Fidan ve Veldkamp'dan Telefon Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın telefon görüşmesinde, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca ikili konular ve Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi. - ANKARA