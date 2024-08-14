Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi

Geniş Video İzle

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.

14.08.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Abbas ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı. Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye\'ye geldi
Kaynak: DHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Mahmud Abbas, Filistin, Beştepe, Türkiye, Ankara, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement