Filistin Meselesi PARLATINO'da Gündem Öğesi

Politika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, gözlemci üye olarak katıldıkları Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Genel Kurulu'nda Filistin meselesini tek gündeme getiren delegasyon olduklarını belirterek, "Bu da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nda son derece ilgiyle ve takdirle karşılandı" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 22 ülke parlamenterleri ve 8 gözlemci ülkenin bulunduğu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Genel Kurulu'na (PARLATINO) katıldıklarını hatırlatarak, parlamenter diplomasiyi genişletmek, geliştirmek, hem dış politikaya hem de parlamenter diplomasiye vizyon kazandırmak adına Türkiye'nin 2021 yılında Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nun gözlemci üyesi olduğunu belirtti. Şahin, "Afrika açılımından sonra Latin Amerika'da da Türkiye'nin hem ekonomik ilişkilerini, hem siyasi ve diplomatik ilişkilerini hem de parlamenter diplomasi bağlamında ilişkilerimizi geliştirerek hak ettiği zemine taşımak, oturtmak niyeti ve gayretindeyiz. Bu nedenle delegasyonumuz 2021 Ekim ayında ilk kez gözlemci üye delegasyonu olarak oluşturuldu. 2021 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu yani PARLATINO'nun delegasyon başkanlığını yürütüyorum. Heyetimizle birlikte, delegasyonumuzla birlikte parlamenter diplomasiyi geliştirmek adına Latin Amerika bölgesinde çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Şahin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Türkiye açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "1860'lı yıllarda Osmanlı döneminde başta Lübnan, Suriye, Filistin, Anadolu'nun Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş gibi bölgelerinden olmak üzere bugün sayılarının tahminen 20 milyon olduğunu düşündüğümüz büyük bir göç tetikleniyor. Bu göçü tetikleyen şeyler de daha çok ekonomik gerekçeler. 1860'lı yıllarda Latin Amerika bölgesinde kölelik yasaklanınca tarlalarda, ekipmanlarda çalışabilecek büyük bir işçi açığı doğuyor. Osmanlı'nın da zor ve son dönemleri olunca bu bölgeden Latin Amerika'ya yaklaşık 20 milyon olan bir göç tetiklenmiş oluyor. Bunlara 'Los Turcos', yani 'Türkler' deniliyor. Los Turcos denilmesinin sebebi de 1860'lı yıllarda başlayıp 1920'li yıllara kadar devam eden bu göçler esnasında Osmanlı pasaportuyla göç ettikleri için bu insanlara 'Los Turcos' deniliyor. Aslında ilk temaslarımız belki bu şekilde başlamış olsa da 1920'li yıllardan sonra Şili'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden olmasıyla bizim diplomatik temaslarımız da başlamış oluyor. Ekonomik ve siyasi anlamda da Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Türkiye açısından son derece kıymet arz etmekte. 630 milyona yakın bir nüfus barındırıyor Latin Amerika ve Karayipler. ve yaklaşık 5.3 milyon dolarlık bir ekonomiye sahipler. Bu ekonomiden Türkiye olarak ne kadar pay alabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bu çabamızı devam ettiriyoruz" dedi.

Şahin, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın bir kısmını Gazze'de yaşanan soykırıma ayırdığını söyleyerek, "Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nda Filistin meselesini, Gazze meselesini tek gündeme getiren delegasyon olduk. Bu da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nda son derece ilgiyle ve takdirle karşılandı. PARLATINO, bölgesel bir entegrasyonu, ekonomik ve siyasi bir entegrasyonu hedefliyor. 38. Genel Kurul çalışmaları bu bağlamda Latin Amerika ülkeleri tarafından da son derece önemseniyor. Bu açıdan da 12 ülkenin canlı yayınlanmış olduğu bir genel kurulu hep birlikte icra etmiş olduk" şeklinde konuştu. - ANKARA