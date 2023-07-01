Fransa'da Aşırı Sağcılar OHAL İlan Edilmesini Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Aşırı Sağcılar OHAL İlan Edilmesini Talep Ediyor

01.07.2023 12:08

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçiler, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar karşısında hükümetin yetersiz kaldığını iddia ederek OHAL ilan edilmesini talep ediyor. Marine Le Pen ve Eric Zemmour gibi siyasetçiler, ülkede yaşanan düzensizlik durumuna dikkat çekerek hükümetin acil önlemler almasını istiyor. Protestoların sonlanması ve güvenliğin sağlanması için OHAL ilan edilmesi gerektiğini savunan siyasetçiler, hükümetin olaylara karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetini, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar karşısında yetersiz kalmakla suçlayarak, bir an önce OHAL ilan edilmesini talep etti.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçilerden iç savaş uyarısı: Bir an önce OHAL ilan edilmeli
Marine Le Pen.

LE PEN: KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GEREKİYOR

Fransa'nın önde gelen aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen, birkaç gündür, ülkeye ciddi bir düzensizlik durumunun hakim olduğunu vurgulayarak, Macron'un konuyla ilgili olarak ivedilikle Ulusal Meclis'teki partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi. Protestoların bir an önce sonlanması çağrısında bulunan Le Pen, bunun da ancak duyarlı ebeveynlerin çocuklarını meydanlardan çekip çıkarmasıyla mümkün olacağını söyledi. Le Pen, olayların kısmi sokağa çıkma yasağıyla yatışabileceğini, durum daha da kötüleşirse OHAL ilan edilmesinin gerekebileceğini belirtti.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçilerden iç savaş uyarısı: Bir an önce OHAL ilan edilmeli
Marion Marechal.

MARECHAL: ÜLKENİN HER NOKTASINDA KAOS HAKİM

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yeğeni ve göçmen karşıtı Eric Zemmour'un kurmaylarından Marion Marechal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde tüm şehirlerin yangın yerine döndüğünü, Fransızların yaşananlar karşısında endişeli olduğunu, ülkenin her noktasında kaosun hakim olduğunu kaydetti. İç istihbarattan, polislerin bazı hassas banliyölere müdahale etmemesi talimatı aldığı bilgisini edindiklerini aktaran Marechal, hükümetin olayların yatışması için her şeyden taviz vermeye hazır olduğunu ve zaman kazanmaya çalıştığını söyledi. Marechal, Cumhurbaşkanı Macron'u, hukuk devleti prensibini ve adaletin bağımsızlığını yıkmakla suçlayarak, hükümetin Fransa'nın yabancı kuşatması altında bulunmasına göz yumduğunu savundu.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçilerden iç savaş uyarısı: Bir an önce OHAL ilan edilmeli

"ŞU ANDA BİR İÇ SAVAŞ HALİNDEYİZ"

"Bunu söylemek zor olsa da şu anda bir iç savaş halindeyiz. Bunu durdurmanın bir çaresi de yerinde oturup beklemek değil, karşısında durmaktır. Güvenlik güçleri de müdahale için yeterli mühimmatlarının bulunmadığından şikayetçi. Böyle giderse Fransız vatandaşları kendi kendilerini koruma vazifesini üstlenecekler. Artık Fransızların işyerlerinin yağmalanmasına, arabalarının yakılmasına, yakınlarına saldırılmasına tahammülleri kalmadı." ifadelerini kullanan Marechal, hükümetin OHAL ilan etmesini ve güvenlik güçlerine olayları bastırmak için yetki vermesini istedi. Marion Marechal, "Eğer hükümet yeterli cevabı verme cesaretini göstermezse, o zaman bu ayaklanmalara sessiz kalmayacak kişilere de göz yummak zorunda kalacak" dedi.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçilerden iç savaş uyarısı: Bir an önce OHAL ilan edilmeli
Eric Zemmour.

"SADECE SERT MUKAVEMET HUZURU GERİ GETİREBİLİR"

Aşırı sağcı siyasetçilerden Eric Zemmour da ülkeyi saran şiddet sarmalına ilişkin, "Dün gece, yabancılarca kuşatılan bölgeler bir kez daha neler yapabileceklerini gösterdi: Ayaklanma, saldırılar, kundaklamalar, yağma ve yıllardır milyarlarca avro fon sağladığımız kamu mallarını yağmalama" yorumunu yaptı. Olayların bu aşamaya gelmesinde "boyun eğen" iktidarın büyük sorumluluğunun bulunduğuna dikkati çeken Zemmour, "Sadece sert mukavemet, düzeni ve huzuru geri getirebilir. Bu akşam olağanüstü hal ilan edilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçilerden iç savaş uyarısı: Bir an önce OHAL ilan edilmeli

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Marine Le Pen, Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da Aşırı Sağcılar OHAL İlan Edilmesini Talep Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Şanlıurfa'da 2 kişinin boğulduğu facia kamerada
12:15 Fırat Nehri'nde can pazarı! 5 kişiden 2'si boğularak can verdi, o anlar kamerada
12:11 Kızılcık Şerbeti Yönetmeni Ketche, Oyuncuları İçin 'Defolu' Benzetmesi Yaptı
12:07 Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç'tan "defolu oyuncu" çıkışı! İsim vermeden öneride bulundu
12:09 Ereğli'de geleneksel yağlı direk yarışları yasaklandı!
12:05 Ereğli'de geleneksel yağlı direk yarışları yasaklandı! Kararın gerekçesi belediye başkanını küplere bindirdi
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler tartışma yarattı
12:03 Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüyü eleştiren Hüseyin Baş'a Mustafa Varank'tan ağır yanıt
12:06 İETT Otobüsüne Saldırı: Yolcular Kapıların Açılmamasına Tepki Gösterdi
12:03 İETT otobüsüne saldırdılar! Camlar kırıldı, kapılar tekmelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 13:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Aşırı Sağcılar OHAL İlan Edilmesini Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement