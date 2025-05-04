Gazze'de Can Kaybı 52 Bin'i Aştı - Son Dakika
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Politika

Gazze'de Can Kaybı 52 Bin'i Aştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 52,535 kişi hayatını kaybetti, 118,491 yaralı var.

04.05.2025 13:48
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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 535'e, yaralı sayısı 118 bin 491'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 cansız bedenin ve 125 yaralının getirildiği aktarıldı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının da 118 bin 491'e yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazze'de Can Kaybı 52 Bin'i Aştı - Son Dakika

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