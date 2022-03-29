Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu

29.03.2022 23:45
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'nın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'nın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Davutoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret etti. Esnafı gezen Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, ilçe içinde bir süre otobüsle halkı selamladı.

Davutoğlu, Yursavut Mahallesi çok amaçlı hizmet binası ve taziye evini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçede bir aileyi ziyaret ettiğini belirtti. Siirtli olan ve Ceyhan'da oturan ailenin oğlunu Amasya'ya askere gönderdiği ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Allah aşkına bu aileye kim kem gözle bakabilir? Amasya'yı Siirt'ten, Siirt'i Ceyhan'dan kim koparabilir? Kim ayırabilir? Gönüllere kim düşmanlığı, ötekileştirmeyi ekebilir? Bana, doğduğum dağlara çıktığımda 'Yörük Ahmet' derler. Diyarbakır'a gittiğimde 'Serok Ahmet' derler. Herkes bilir. 'Serok Ahmet' ifadesinden de şeref duyuyorum, 'Yörük Ahmet' ifadesinden de şeref duyuyorum. Birileri biliyorsunuz 'Neden Serok Ahmet?" diye benim üzerime gelirler. Adını vermeyeyim şimdi burada ramazan öncesi. Siyasetçi adam ama bilirsiniz siz. Zanneder ki ben bu ifadeden çekinirim. Ben de o her 'Serok Ahmet' söylediğinde ona 'Ser seran ser çavan' derim."

Daha sonra Kozan ilçesi Çukurköprü Mahallesi'nde açık hava toplantısında halka seslenen Davutoğlu, dünyada en fazla enflasyon ve hayat pahalılığının Türkiye'de olduğunu anlatarak "Kendi damadını, cahil birini bakan yapmak için milletin hazinesini teslim etti. 128 milyar dolara mal oldu bir damadın bakanlığı." dedi.

Daha sonra İmamoğlu ilçesine geçen Davutoğlu, Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi ziyaret etti.

Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, bugün evlenen ve üzerlerinde damatlık ve gelinlik olan partisinin ilçe başkanı Süleyman Altunköse ve eşi Hümeyra Altunköse ile kurdele keserek parti binasını hizmete açtı. Davutoğlu çifti, daha sonra genç çiftin düğün törenine katılıp nikah şahidi oldu.

Davutoğlu, ardından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde partisinin gençlik buluşmaları toplantısında gençlerin sorularını cevapladı. Bir gencin "İktidara geldiğiniz takdirde Suriyelilerle ilgili nasıl bir çözüm üretilecek?" sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, öncelikle Suriye'de barışın olması için her türlü çabayı sarf edeceklerini dile getirdi. Davutoğlu, "Hepimiz, savaşların acılarını yaşayanları biliriz ama inşallah hem Suriye'de barışın gerçekleşmesine katkıda bulunup onların ülkelerine dönmelerini temin edeceğiz, geride hala olanların ise herhangi bir iş alanında kimsenin önünü kapatmadan bir entegrasyon, aynen Avrupa'da yapılan entegrasyon projeleri gibi projeyi gündeme getireceğiz." dedi.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Hülya Erdem, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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