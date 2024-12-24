Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti\'ye geçmek için partisinden istifa etti

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Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yamalı'nın istifası sonrası Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

İstifasının ardından AK Parti'ye geçeceği konuşulan Yamalı, yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.