Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti

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Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı'nın istifasının ardından Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

24.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:45
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Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yamalı'nın istifası sonrası Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

İstifasının ardından AK Parti'ye geçeceği konuşulan Yamalı, yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti\'ye geçmek için partisinden istifa etti

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Oğuz YALMAN:
    A buyur bir siyaset yoksunu daha.Seçildiğin partinin seçmeni hiç umurlarında değil.Varsa yoksa menfaat.Bu siyasetçilerin hepsi aynı.. 34 2 Yanıtla
  • Recep Keskin:
    .adilik bu CHP'yi kullandınız şimdi AKP'ye geçiyorsunuz bu millet sizi asla af etmiyecek bunuda bilin insanları kulllandiniz inşallah akpyle yok olup gidersiniz 21 4 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Davutoğlu da dahil hepsi geçecek. Bunlar fragman 21 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bir duruşunuz karekteriniz olsun az biraz millet den oy istediniz iktidarı eleştirerek şimdi hiç bunları yapmamış gibi iktidar tarafına geçmek tam da sizlik bir davranış. 17 1 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Bombaların şehirde patlamadığı karakolların basılmadığı İsrail heronlarına Abd silahına alman tankına gebe olmayan bir ülke sağlam siyasi güçlü lider sayesindedir. 10 5 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    akp geçecek 8 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Benim oyumu al ,başka partiye taşı. Karakteriniz varsa MV den istifa edin. 12 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    oguz yalman bence siyaset yoksunu sensin :) gelecek partisinin secmeni yok ki kilicdaroglu aday olmak icin onlari chp kontenjanindan soktu meclise 6 5 Yanıtla
  • Cenk null:
    CHP versin bir vekil daha ne olacak 9 2 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    aman uzak dur ahmet 3 1 Yanıtla
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