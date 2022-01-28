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Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! - Son Dakika

Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!

28.01.2022 14:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ve DEVA'yı yanına alıp CHP'yi dışarıda bırakan yeni bir ittifak önerdiği iddiası büyük ses getirmişti. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirirken, Davutoğlu-Babacan görüşmesi sonrasından ortaya atılan bir iddia ise büyük tartışma yarattı.

DAVUTOĞLU'NUN İYİ PARTİ'YLE YENİ İTTİFAK İDDİASI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Cumhuriyet gazetesi yayınladığı haberle, Davutoğlu'nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini iddia etti. Haberde, "Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu'nun, İYİ Parti'yi de yanına alarak Millet'ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ İDDİAYI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Gelişme büyük ses getirirken, gazetenin Twitter hesabından da paylaştığı haberi alıntılayan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN ÇIKIŞ İÇİN ORTAK TAVIR SARF EDİLMEKTEDİR"

Özcan, "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektedir.

Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ile yeni ittifak kuracağı yönündeki iddiaları yalanladı
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan.

"OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Sn. Genel Başkanlar arasında açık yüreklilikle ve karşılıklı saygıyla yürütülen bu görüşmelerin seyrine dönük olumsuz etki yapabilecek haberlere itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ile yeni ittifak kuracağı yönündeki iddiaları yalanladı
Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ile yeni ittifak kuracağı yönündeki iddiaları yalanladı
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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! - Son Dakika
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