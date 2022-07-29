Gelecek Partisi'nden olay açıklama: Kılıçdaroğlu ortak aday olursa kimse karşı çıkmaz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, TELE1'de Umut Yertutan'ın sunduğu Habere Doğru isimli programa konuk oldu. Türkiye'nin bir geçiş döneminde olduğunu vurgulayarak partilerin önceliğinin memleket olması gerektiğini dile getirdi.

"KİMSENİN NEFİS YAPMAYACAĞI BİR DURUM OLACAK"

Üstün, önümüzdeki seçimlerden sonraki seçimlerin partilerin birbirleriyle yarışacağı bir seçim olacağının altını çizerek, "Kimsenin nefis yapmayacağı bir durum olacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün.

"KILIÇDAROĞLU'NUN EMEKLERİNİ TÜM TOPLUM BİLİYOR"

Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili görüşlerini de aktardı. Kılıçdaroğlu'nun emeklerini tüm toplumun bildiğini vurgulayan Üstün, "Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?" dedi.

"KİMSENİN İTİRAZI OLMAZ"

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kimsenin bir itirazı olmayacağını dile getirdi. Adayın aklı ve niteliklerine vurgu yapan Üstün, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse kimse karşı çıkmaz" dedi.