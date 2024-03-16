Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Bahçelievler'de iftar programına katıldı
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bahçelievlerimize hizmetler getirdik ortak tesisler yaptık. İstanbul'un her yerine Türkiye'nin dört bir yanına eserler ortaya koyduk. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşanmaktadır" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler'de bulunan Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda düzenlenen Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları ile Geleneksel İftar Buluşması'na katıldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşanmaktadır"
Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "31 Mart'ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bahçelievlerimize hizmetler getirdik ortak tesisler yaptık. İstanbul'un her yerine Türkiye'nin dört bir yanına eserler ortaya koyduk. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde stadyum, salonlarıyla, havuzlarıyla her nokta eserleriyle bir spor devrimi vardır. İstanbul'u ayağa kaldıran 1994'te geldiğinde çöp, çukur, çamur içerisinde olan İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oradan İktidara yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bahçelievler'de Hakan Bahadır ile yola devam" şeklinde konuştu.
"Biz 5 yıl boyunca burada aynı Cumhurbaşkanımız gibi bizde Bahçelievler'de kimseyi ayırmadan hizmet ettik"
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "Biz 5 yıl boyunca burada aynı Cumhurbaşkanımız gibi 783 bin kilometrekare 85 Milyon insanı ayırmadan hizmet etiği gibi bizde Bahçelievler'de kimseyi ayırmadık. Hiçbir partiyi dışlamadık. Bir hizmetimizde bir belediye geldiğinde sen hangi partilisin demedik. Herkes hangi parti ve düşünceden olursa olsun devletin belediyenin karşısında eşittir. 5 yılda Bahçelievler'de neler yapıldı. Gençlere yaşlılara değer verildi mi? Sosyal tesisler yapıldı mı? Sosyal tesislerimiz beğendiniz mi ?" dedi.
Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Bahçelievler'de iftar programına katıldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Pursaklar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Pursaklar'a hizmet etmediğini belirterek, seçimleri kazanması halinde Ankara'nın bir dünya başkenti olacağını söyledi. Altınok, ayrıca Büyükşehirde çalışan işçilerin rızkıyla oynamayacaklarını vurguladı.
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili eleştirilere Haber Global'de katıldığı canlı yayında cevap verdi. Altınok, mal varlığının kayıtlı olduğunu ve belediye başkanı olduktan sonra azaldığını belirtirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Londra'dan ev aldığı iddiasını sordu. Altınok, Belediye Başkanı olmadan önceki ve şu anki mal varlığını açıklaması gerektiğini ifade etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Özel Çağsu Hastanesine giderek, şehit olan Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aslan, aileye desteklerini ifade ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu, muhtarlık makamının demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğunu belirtti. İmamoğlu ayrıca, Çekmeköy'de yapılan halk buluşmasında yeni metro hattının açılışını duyurdu ve Çerkezköy yerine Çekmeköy dediği için özür diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Mitingde Erzurum'a büyük yatırımların yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam edeceğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Ilıca'da kentsel dönüşümün hemen başlatılacağını belirtti.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, projelerini tanıttığı bir toplantı düzenledi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İscehisar İlçe Teşkilatının Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki büyük davanın bayraktarlığını samimiyetle ve inançla yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Uysal, ülkenin daha büyük hizmetlere layık olduğunu düşündüklerini dile getirerek, demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili hayalleri olduğunu belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP adayı Hakan Tütüncü'yü hedef aldı. Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanıyken deprem master planını hazırlamayan tek başkan olduğuna dikkati çeken Başkan Böcek, "Şimdi ‘Deprem master planı yapacağım’ diyor. Bu duruma Antalyalılar ‘Önce neredeydin’ demeyecek misiniz” diye sordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?