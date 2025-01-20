Gençlik ve Spor Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi\'nde konuştu

Politika

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Kongrede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşma gerçekleştirdi. Programda ayrıca AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olacak olan eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de konuştu. Bakan Bak konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın bize öğütlediği iki şey, özgüven ve mazlumu tutup kaldırmaktı." derken, Bakan Kacır ise "15-20 yıl önce İHA denildiğinde aklımıza insansız hava araçlarını getirmiyorduk. İHA deyince aklımıza sadece İhlas Haber Ajansı geliyordu." dedi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Gençlik kollarının İstanbul'daki kongrede, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, görevini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Nevzat Yüce'ye devretti. Kongrede ayrıca AK Parti'nin mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den görevi devralacak olan eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir konuştu. Özdemir konuşmasında, "Gençlik kolları bir okuldur. Bizler Erdoğan'ın nesliyiz. İlk oyunu ve tüm oylarını AK Parti'ye veren nesilleriz. Bizler Gençlik Kolları okulunda Gençlik Kolları hukukunun nasıl savunulacağını başkanlarımızdan öğrendik. Şu anda da bir başkan adayı olarak inşallah 7 Şubat tarihinde il başkanı olduktan sonra Gençlik Kollarımızın hakkını, hukukunu ve özerk yapısını da sonuna kadar koruyacağımı özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Bu ülke yıllar boyunca kendi otomobili olsun diye ayak sürüyordu. Almanların, Japonların, Korelilerin, Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların otomobil markaları var niçin bizim bir otomobil markamız yok diyordu. İşte sizin genel başkanınız, işte bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti hayalleriyle buluşturdu. Devrim otomobilini yollara çıkardı. Bu ülke havacılıkta kendi ürünlerini, kendi sistemlerini kurmayı arzu ediyordu. Şimdi bütün dünya Türkiye'nin İHA'larını konuşuyor. Biz 15-20 yıl önce İHA denildiğinde aklımıza insansız hava araçlarını getirmiyorduk. İHA deyince aklımıza sadece İhlas Haber Ajansı geliyordu. O yıllarda Türkiye başkalarının ürettiği İHA'ları kullanıyordu. İsrail'in ürettiği İHA'larla terörle mücadele etmeye çalışıyorduk. Onların ismine de peçeteye selpak der gibi 'Heron' diyerek bütün İHA'lar 'Heron' zannediyorduk. Ama şimdi Türkiye bu alanda açık ara dünya lideri oldu. Havacılıkta kesintiye uğratılmış başarı hikayesini yeniden liderimizin öncülüğünde gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın başlattığı işleri gerçeğe dönüştüreceklerini söyleyen Kacır, "90 yıl önce Vecihi Hürkuş'un attığı adımları 60 yıl önce Nuri Demirağ'ın başlattığı işleri şimdi Türk milletinin öz evlatları, Türk milletinin asil evlatları alın teriyle, akıl teriyle bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Bayraktar ile Anka ile Akıncı ile Aksungur ile Hürkuş ile Hürjet ile Atak ile Gökbey ile Kaan ile Kızılelma ile Türk gençliği destan yazıyor. İşte bizim gençliğimiz böyle bir gençlik. Sizler gibi gencecik insanlar bütün bu projelere öncülük ediyorlar. Biz bu topraklarda 'Petrol vardı da biz mi içtik?' denilen günlerden, Gabar'da terörü temizleyip günde 70 bin varil petrol çıkardığımız günlere Allah'a hamdolsun AK Parti iktidarıyla geldik. İnşallah Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin gök kubbesini hava savunma sistemleriyle adeta donatacağız. Roketlerimizin menzilini çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha hızlı roketler üreteceğiz. Bütün bunları şunun için yapacağız. Hiçbir kendini bilmez, hiçbir zalim Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirecek cesareti asla bulamayacak. Bunları AK Parti yapabilir. Bunları Recep Tayyip Erdoğan yapabilir." dedi.

Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ben biraz şanslıydım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yetiştik. Çok ufak yaştan beri, 12 yaşından beri yanındayız. Bizleri yetiştirdi, okuttu, yurt dışına gönderdi. Bize öğütlediği iki şeyi söyleyeceğim. Sonra konuşmamı neticelendireceğim. Bir; bize öğrettiği şey, özgüven. Sadece mühendislik için söylüyorum. Almanlar yapar, Amerikalılar yapar, İngilizler yapar, deniliyordu. Bize şunu söyledi, 'Türk mühendisleri de yapar'. Türk mühendisleri İHA'ları da yapar, Kaan'ı da yapar, tankı da yapar. Dolayısıyla bize AK Parti vizyonundaki gençlerin özgüven kazanmasını, özgüvenlerini asla yitirmemesini öğretti. İkinci şey, mazlumu tutup kaldırmayı öğretti. Mazlumu tutup kaldıran lider, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önüne çıkartılan bütün engelleri parçalayarak teşkilatıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla o engelleri aşan Cumhurbaşkanı olan mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizle beraberiz. Şu anda 860 yurdumuzda 975 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısını, akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. 575 gençlik merkezimizde onlarla beraberiz." dedi.

Kongre toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL