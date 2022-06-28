Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi

28.06.2022 21:26

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde geldiği Mersin programını tamamladıktan sonra Silifke İlçesine bağlı Akkum Gençlik kampının açılışına geçti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi

MERSİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde geldiği Mersin programını tamamladıktan sonra Silifke İlçesine bağlı Akkum Gençlik kampının açılışına geçti. Kampın önünde araçtan inip, gençlerle birlikte bisiklete binen Bakan Kasapoğlu Akkum Gençlik Kampına pedal çevirerek girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi. Kasapoğlu'nun kentteki ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Mersin'de programını tamamlayan Bakan Kasapoğlu Silifke İlçesine bağlı Akkum Gençlik kampının açılışına geçti. Kampın önünde araçtan inip, gençlerle birlikte bisiklete binen Bakan Kasapoğlu Akkum Gençlik Kampına pedal çevirerek girdi.

Kasapoğlu Akkum Gençlik kampında ilk olarak Gençlik Merkezleri ve Yurtlarda ki el sanatları ürünleri sergisini ziyaret etti. Daha sonra Silifke Belediyesi Halk Oyunları grubunu izleyen Bakan Kasapoğlu, farklı şehirlerde ki gençlik kampına canlı bağlantı yaptı. Denizde yelkenlilerin, katamaranların geçişini ve jet-ski gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, Gençlerle buluştu. Program Milli sporcuların yüzerek Bakan Kasapoğlu'na bayrak teslimi etmesi ve Kampın açılışı ile ile son buldu.

"Bu güzide mekanın birliğimizin ve dirliğimizin en güzel sergilenmesine vesile olacağını ümit ediyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin arasında ki kardeşliği ve arkadaşlığı pekiştireceği bir yer olacak. Akkum Gençlik kampımız 81 ilimizdeki tüm gençlerimize hayırlı olsun. 81 il ve ilçelerimizde her bir gencimiz için 85 milyon için hayırlı olsun. 2002'de Türkiye'de sadece 4 adet kamp vardı.Tabi biz bu sayıyı hamdolsun 43'çıkardık. Mevcut dört kampı da yenibaştan yaptık. Avrupa'nın en nitelikli alt yapısını hep birlikte inşaa ettik. Gençlerimiz için tamamen ücretsiz yaptık. Avrupa'da buna benzer çalımalar var. Bu çalışmalara baktığımızda çok kısıtlıimkanların olduğunu görüyoruz. Çok ciddi kısıtlı imkanlarlave ücretlerle gençlerine sunuyor. Türkiye'nin 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun engin vizyonuyla her alanda büyük bir ivme yakaladık. Gençlik çalışmaları ve sporla da bu alanda en güçlü kazanımları gerçekleştirdik. Ülkemizin demokrasi mücadelesinde ki geçtiği yılları hatırlatması açısından önemli bir çalışma var. O mekanı da günübirlik çalışmalarımızla ve gezilerimizle gençlerimizi tüm Türkiye'den oraya götüreceğimizi bu demokrasi mücadelemizde gelinen noktayı ve fedakarlıkları da gençlerimize anlatacağız" dedi.

Mersin'in bir spor şehri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye dinamik bir ülke. Mersin gençliğiyle dinamik bir şehir. Bu noktada her geçen gün değişen ihtiyaçlar, gelişen koşullar bizlere her gün çıtamızı yükseltmeyi, bu anlamda hizmet standartlarımızı daha yukarıya taşımayı gerektiriyor. Gençlik merkezleriyle, gençlik ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor imkanlarıyla, stadıyla, salonuyla, havuzlarıyla, basketinden, tenisine kadar hakikaten Mersin, Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından önemli ve marka şehir. Bu çıtayı yukarı taşımak için bugünkü gibi bir beraberlik gerektiriyor. Bu anlamda daha çok çalışmamız gerektiren bir sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

İnsanların hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tabi gençlik kamplarımız bizler için çok önemli. Binlerce gencimizi gençlik kamplarımızda yıl boyu ağırlıyoruz. Gençlik kamplarının da merkezi Mersin'dir. Tam 6 gençlik kampımıza Mersin ev sahipliği yapıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Silifke ziyaretinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Silifke Kaymakamı Abddullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay'da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Mersin'de Ulusal Gençlik Kampları sezon açılışında konuştu Bakan Kasapoğlu, Mersin'de Ulusal Gençlik Kampları sezon açılışında konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
21:27 İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 22:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akkum Gençlik kampı açılışına bisikletle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement