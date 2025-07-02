Gergerlioğlu'ndan PKK Uyarısı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok gecikmeden terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ve anayasal adımların atılmasının gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları hatırlatarak, Türkiye'de linç kültüründen vazgeçilmediğini savundu.

Bunun bir benzerinin de bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanması bahane edilerek yaşandığını öne süren Gergerlioğlu, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere bakanların da bu linç krizini desteklediğini iddia etti.

Gergerlioğlu, "Siz, saldırıya uğrayan kişileri korumakla görevli, güvenlikten sorumlu bakan değil misiniz Sayın Ali Yerlikaya? 'Vay alçaklar, vay şunlar, bunlar...' Hakkında kesinleşmiş bir ceza mı var? Haberimiz mi yok? Cezayı ayaküstü mü veriyorsunuz? Güya hukuk devletinde yaşıyoruz, memleketin bakanının yaptığına bakın. İçişleri Bakanı bunu yaparsa polisler neler yapmaz?" diye konuştu.

Karikatürün farklı bir amaçla çizildiğini öne süren Gergerlioğlu, söz konusu derginin defalarca Filistin özel sayıları yapıp Filistin duyarlılığı oluşturduğunu savundu.

Gergerlioğlu, derginin bazı çalışanlarının gözaltına alınma şekillerini eleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması kararına da değinen Gergerlioğlu, "Bir silah bırakma süreci yaşanıyor. Umarım bu süreç hızlıca gerçekleşir, provokasyonlara ve ayak kaydırmalara gelmez. Çok gecikmeden de silah bırakmanın ve diğer anayasal adımların da atılması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.