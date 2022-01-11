Üye Girişi
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı

11.01.2022 08:59

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik "Geçmiş olsun Covit olmuşsun, bak ölüm bir karış ötede" paylaşımı büyük tartışma yarattı. Saadet Partili isimlerden Gökçek'in sözlerine çok sert tepkiler geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Geçmiş olsun Covit olmuşsun. Bak ölüm bir karış ötede" paylaşımı büyük tepki çekti.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Saadet Partili isimlerden Gökçek'e art arda tepkiler geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözlük anlamı 'şirin/sevimli' olan MELİH ismini duyunca, insanların aklına artık 'parsel parsel' ve 'dinozor' sözcüklerinin gelmesine sebep olan 'istifa ettirilmiş' bir belediye başkanının nezaketten, insaftan ve insanlıktan uzak açıklamalarını milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"GÖZE GİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'da Gökçek'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurdaş, "Bu da bir başka zavallı! Parsel parsel zavallı…. Buruşturulup çöpe atılmışlık zavallılığı! Hâlâ umudu var; göze girmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"DÜNE KADAR FETÖ'NÜN KUYRUĞUNDAYDIN"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmur Arıkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Melih Gökçek Genel Başkanımızın rahatsızlığı ile ilgili haddini de boyunu da aşan bir açıklama yapmış Sayın Gökçek düne kadar Fetö'nün kuyruğu, bu gün ise Perinçek'in lokomotifine vagon oldunuz, yarın kime kuyruk kime vagon olacaksınız siz de bilmiyorsunuz Birazcık edep" diye yazdı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı
YORUMLAR
500

Temel Karamollaoğlu, Melih Gökçek, Ankara, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika


Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor         
10:03
Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi         
09:53
Survivor All Star macerası başlıyor! Yarışmacıları Dominik'e gitmeden önce veda paylaşımı yaptı Survivor All Star macerası başlıyor! Yarışmacıları Dominik'e gitmeden önce veda paylaşımı yaptı         
09:39
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek         
08:06
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46

Son Dakika Haberleri
10:02 Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor
09:57 Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!
09:53 Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
09:52 Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
09:36 İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı
09:35 Yargı'nın Ceylin'inin babaannesi hala Mardin'de yaşıyor! İşte Pınar Deniz'in babaannesi
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 10:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement