Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.

23.03.2024 23:43  Güncelleme: 23:48
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Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıranTurgay Kocakaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye İşçi Partisi, geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmişti. Tartışmalar sürerken Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
Gökhan Zan

Adaylığının geri çekilmesinden sonra savcılığa başvuran Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

TURGAY KOCAKAYA TUTUKLANDI

Gökhan Zan'a ait olduğu ses kayıtlarını telefon görüşmesi sırasında kaydeden ve sızdıran Turgay Kocakaya tutuklandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya'yı cezaevine gönderdi. Nihal Kocakaya ise aranıyor.

Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
Turgay Kocakaya

NE OLDU?

Türkiye İşçi Partisi bir açıklama yaparak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuştu. TİP'in açıklamasında "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı akşam adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Zan, adliye önünde yaptığı açıklamada ses kayıtları ile tehdit ve şantaja uğradığını açıkladı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Binası'ndan arandığı iddia edilen Zan'a adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

ZAN: AİLEME EV ALMAM LAZIM BANA NE HATAY'DAN

İddiaların odağındaki kilit isim Turgay Kocakaya KRT'ye konuşmuştu. Kocakaya, Gökhan Zan'ın "Para bulamazsak çekileceğim, ailemin paraya ihtiyacı var. Aileme ev almam lazım bana ne Hatay'dan Hataylı'dan" dediğini iddia etti.

"ZAN SES KAYITLARINA ÇOK SİNİRLENDİ"

Kocakaya, Gökhan Zan'ın yayınlanan ses kayıtlarına çok sinirlendiğini belirtti. "Gökhan, 'kayıttan bir şey çıkmaz, yukarıdan tedbirimi aldım' dedi" şeklinde konuşan Kocakaya, TİP'teki herhangi bir yetkilinin yaşanan olaylardan haberi olmadığını da aktardı.

Gökhan Zan\'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı

Gökhan Zan, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı - Son Dakika

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