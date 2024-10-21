Göktaş, Cenevre'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Göktaş, Cenevre'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu

Göktaş, Cenevre\'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu

Bakan Göktaş, BM toplantısında Avusturya ve Kuzey Makedonya bakanlarıyla aile ve kadın güçlendirmeyi görüştü.

21.10.2024 17:20
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Bakanı Susanne Raab ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. İlk olarak Avusturya Federal Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile görüştü. Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantılarda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar da yer aldı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Göktaş, Cenevre'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

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