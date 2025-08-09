Gönül Elçileri Projesi ile 10 Bin Çocuğa Umut! - Son Dakika
Gönül Elçileri Projesi ile 10 Bin Çocuğa Umut!

Gönül Elçileri Projesi ile 10 Bin Çocuğa Umut!
09.08.2025 12:55
Bakan Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile 8,9 bin ailede 10,6 bin çocuğa umut sunduklarını açıkladı.

Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Modelinin daha da güçlendirdiklerini belirten, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu projeyle bugün 8 bin 923 ailemizde 10 bin 665 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl Valiliği'nde koruyucu aileler ile buluştu. Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile Modelinin önemine değinen Bakan Göktaş, açıklamalarda bulundu.

Bakan Özdemir Göktaş, "2012 yılından buyana Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimizi daha da güçlendirdik. Gönül elçileri sadece Türkiye'de örnek gösterilmiş bir proje değil. Azerbaycan ve Özbekistan Türkiye'nin modelini uyguluyor. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda koruyucu aile modelimizi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte tüm dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Gerçekten gurur duyduğumuz bir model. Bu projeyle bugün 8 bin 923 ailemizde 10 bin 665 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz. Bingöl'de ise 52 ailemiz 67 çocuğumuza sevgi ve merhamet dolu bir liman oluşturuyor. Çocuklarımızın güler yüzü, hayata umutla bakması sizin sabrınız, sevginiz ve emekleriniz takdire şayan. Sizler aynı zamanda üstelendiğiniz gönüllü sorumlulukla, farkındalık çalışmalarıyla daha fazla gönüllere dokunmamıza yardımcı oluyorsunuz. Sizden örnek alan başka ailelerimizde acaba bende koruyucu aile olsam mı diye içinden geçiriyor" diye konuştu.

İyilik hareketini daha da yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Özdemir Göktaş, "Sizlerin oluşturduğu merhamet dolu gönüllülük hareketini başka ailelerin katılmasına vesile oluyor. Bugün hale sıcak bir aile ortamına kavuşmak isteyen çocuklarımızın da var olduğunu ifade etmek istiyorum. Ele ele vererek koruyucu aile konusunda farkındalığı artırabiliriz. Farkındalık çalışmaları gerçekten çok kıymetli çünkü merhamet gerçekten büyür. İyilik iyilikten, merhamet merhameten beslenir. Sizlerin varlığı ve üstlendiğiniz bu görev bu anlamda çok değerli. Bir çocuğun geleceğini değiştirmek bazen onunla birlikte kendi hayatınızı da değiştirir. Koruyucu ailelik tam da böyle dönüşüm adıdır. Görünmeyen bir yaraları saran bir yürek, isimsiz kahramanların yani sizlerin sessiz öyküsüdür. Sizler bir çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlayan kıymetli insanlarsınız, devletin şefkat eli, toplumun vicdanısınız. 2025 Aile Yılı'nda da koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri, Politika

Son Dakika Politika Gönül Elçileri Projesi ile 10 Bin Çocuğa Umut! - Son Dakika

10:37
SON DAKİKA: Gönül Elçileri Projesi ile 10 Bin Çocuğa Umut! - Son Dakika
