Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti\'ye bir ilki yaşattı

Aydın siyasetinde son günlerde hareketli ve hararetli zamanlar yaşanırken, AK Parti ve CHP kanadında yaşanan gelişmeler, ülke gündemine damga vurdu.

DENGELER DEĞİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi Aydın'daki siyasi dengeleri de bozdu.

AK PARTİ TARİHİNDE İLK KEZ AYDIN'I ALDI

Ankara'da düzenlenen tören ile AK Parti rozetlerini takan Başkan Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı, resmen AK Parti'li olurken, son yaşanan gelişmeler adeta Aydın'da AK Parti'ye ilkleri yaşattı. Aydın'da Cumhur İttifakı'ndan olan MHP'li Karpuzlu Belediyesi ile birlikte 4 belediyeye sahip olan AK Parti, Aydın'daki belediye sayısını ikiye katlayarak 8'e yükseltti. Ayrıca AK Parti Aydın'da son geçişlerle birlikte tarihinde ilk kez Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni bünyesine kattı.

İŞTE PARTİ PARTİ İLDEKİ SON DURUM

Son yaşanan değişiklikler sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Efeler Belediyesi CHP, İncirliova Belediyesi AK Parti, Koçarlı Belediyesi CHP, Germencik Belediyesi CHP, Söke Belediyesi AK Parti, Didim Belediyesi CHP, Kuşadası Belediyesi CHP, Köşk Belediyesi AK Parti, Sultanhisar Belediyesi AK Parti, Nazilli Belediyesi CHP, Kuyucak Belediyesi CHP, Buharkent Belediyesi AK Parti, Karpuzlu Belediyesi MHP, Çine Belediyesi CHP, Bozdoğan Belediyesi CHP, Karacasu Belediyesi CHP, Yenipazar Belediyesi ise AK Parti oldu.