11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Zaman zaman ziyaret ettiği yerlerden fotoğraflar paylaşan Gül, bu kez Orta Asya turuna çıktı. Gül, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Gül, gördüğü kalkınma ve dinamizmden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül, Türk-İslam medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Orta Asya şehirlerini kapsayan ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Gül, Özbekistan'daki gelişmeleri "takdire şayan" olarak nitelendirdi.
"Türk-İslam tarihinin 'Altın Çağı'nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan'da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim" ifadelerini kullanan Gül, paylaşımına eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen ziyaret fotoğraflarını da ekledi.
Son Dakika › Politika › Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı - Son Dakika
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