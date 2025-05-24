Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
24.05.2025 08:47
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Gözlerden uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Orta Asya turuna çıktı. Özbekistan ziyaretini sosyal medyadan duyuran Gül, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez ziyaret ettiğini belirterek ülkedeki gelişmeleri ''takdire şayan'' olarak nitelendirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Zaman zaman ziyaret ettiği yerlerden fotoğraflar paylaşan Gül, bu kez Orta Asya turuna çıktı. Gül, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

ÖZBEKİSTAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Gül, gördüğü kalkınma ve dinamizmden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül, Türk-İslam medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Orta Asya şehirlerini kapsayan ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

İLK KEZ GÖRDÜ, HAYRAN KALDI

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Gül, Özbekistan'daki gelişmeleri "takdire şayan" olarak nitelendirdi.

HAYRÜNNİSA GÜL EŞLİK ETTİ

"Türk-İslam tarihinin 'Altın Çağı'nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan'da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim" ifadelerini kullanan Gül, paylaşımına eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen ziyaret fotoğraflarını da ekledi.

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

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Son Dakika Politika Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VillaUmut:
    FETÖ’nün açtığı okulları ilk kapatan ve yasaklayan ülkelerdendir Özbekistan. Anlık aklıma geldi :) Bunlar da hüngür hüngür ağlıyordu böğürüyordu okyanus ötesine.. 49 4 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    NASIL OLSA SURA HOTEL SANA ÇALIŞIYOR GEZ TABİ 31 4 Yanıtla
  • 5130387:
    Her cunhuruyet bayraminda yatak dessen yatiyon anitkabire gitmeyim diye ama gezmiye geldimi at gibiisn 15 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    yediniz memleketi fetö ile kolkola gezen tipler 12 6 Yanıtla
  • emre123456789:
    bayramlarda hasda olan Cumhurbaşkanı niye gezmesin dünya zengin oldular paraları 7sulalesine yeter 0 0 Yanıtla
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