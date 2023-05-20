Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut - Son Dakika
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Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut

20.05.2023 13:06

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna 8 gün kala, Millet İttifakı cephesinde "Seçimi kaybettik" diye düşünen kitlenin heyecanını yitirmesi hem Kılıçdaroğlu'nu hem de ittifak içerisindeki diğer parti liderlerini kara kara düşündürüyor. Cumhur İttifakı cephesinde ise olası bir rehavet endişesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta kendi kitlesini "Aman ha" diyerek uyarıyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek.

"NASIL OLSA KAYBETTİK" DÜŞÜNCESİ VAR

2. tur seçimleri için partiler saha çalışmalarına devam ederken, iki tarafın da çekindiği birer husus var. Millet İttifakı cephesinde ilk tur seçimlerinden istediği sonucu alamayan kitlenin heyecansız oluşu ve "Nasıl olsa kaybettik" diyerek ikinci turdan umudu kesmesi, en büyük sorun olarak göze çarpıyor.

LİDERLER UĞRAŞIYOR

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ittifak içerisindeki bütün liderler kendisine oy veren kitlenin ilk turdaki o heyecanının ikinci tura da yansıması için büyük uğraş veriyor. İttifaktaki isimler açıklamalarında sık sık 2. tur için "Sandığa gidin" çağrısı yapıyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA "REHAVET" ENDİŞESİ

Cumhur İttifakı cephesinde ise göze çarpan en büyük dezavantaj rehavet... Teşkilatların aradaki 5 puanlık farkı da göz önünde bulundurarak "İkinci turda seçimi rahat bir şekilde kazanırız" şeklinde bir düşünceye kapılıp ipleri gevşetmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir sıkıntı ortaya çıkartabilir.

ERDOĞAN DA UYARDI: ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE YOLA DEVAM EDEMEYİZ

Katıldığı bir programda konuyla ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Gerilimden medet uman fitnecilere inat sandıkları 85 milyon ile bayram yerine çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut - Son Dakika
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