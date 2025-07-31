Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grevi, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi. Grev kararının ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

İLK GREV 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAKTI

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Hükümet son olarak işçilere, bu yılın ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için yüzde 11, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı içinse yüzde 6 zam teklif etmişti. Ancak bu teklif Türk-İş tarafından kabul edilmemiş ve grev kararı alınmıştı. Bu kapsamda Türk-İş fiili ilk grevini 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlatacaktı.