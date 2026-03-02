Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı

Gri kategoride aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili ve FETÖ firarisi Şadan Sakınan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

Sakınan, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

KPSS SORUŞTURMASINI KAPATMAKLA SUÇLANIYORDU

Sakınan, 2010 KPSS sorularının "FETÖ" üyelerince sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalışmakla suçlanıyordu.