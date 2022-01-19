Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metne son şekli verildi - Son Dakika

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için 6 partinin katılımıyla hazırlanan ortak metne, son şekli verildi. TBMM'de basına kapalı gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katıldı.
Temel ilkelerin yer aldığı metnin son hali, genel başkanlara sunulacak. Toplantıya katılan siyasi partilerin temsilcileri, çalışmalarının sona erdiğini belirterek Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Öte yandan 6 muhalefet partisinin hukuk kurmaylarının, gelecek haftalarda seçim güvenliği konusunu görüşmek üzere tekrar bir araya gelmeleri ve çalışmalara devam etmeleri bekleniyor.
Kaynak: DHA
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