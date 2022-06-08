Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi - Son Dakika
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Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi

08.06.2022 22:01

Güldür Güldür Show'da 6'lı masayla ilgi bir skeç hazırlandı. Skece ait fragmanı sosyal medya hesabından Davutoğlu, "Merakla bekliyorum" yorumunu yaparken Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise "Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de milletimizin yüzünü güldüreceğiz İnşallah" dedi.

Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show adlı programda, Sağlık Bakanı Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ardından 6'lı masayla ilgi bir skeç hazırlandı. 11 Haziran Cumartesi günü yayımlanacak olan yeni bölüme ait fragmanda 6'lı masadaki siyasi isimlerin restoranda bir araya geldiği ve birbirlerine çeşitli göndermeler yaptığı görüldü.

6'LI MASADAKİ İSİMLER TAKLİT EDİLDİ

Bir restoranda geçen skeçte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.

DAVUTOĞLU: MERAKLA BEKLİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, skece ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, paylaşımına "Merakla bekliyorum." notunu düştü.

Güldür Güldür Show'un 6'lı masa skecine Davutoğlu ve Uysal'dan ilk yorum

"TANITIMIYLA BİLE BİZLERİ GÜLDÜRDÜNÜZ"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da skece ait görüntüyü hesabından yayımlayarak gösteriye en yakın zamanda geleceğini duyurdu. Uysal, şu ifadeleri kullandı: "Cihangir semti sakinlerine de bir boyumuzu, posumuzu gösterelim. Geliyorum en kısa zamanda. Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de Milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah."

Güldür Güldür Show'un 6'lı masa skecine Davutoğlu ve Uysal'dan ilk yorum
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SON DAKİKA: Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi - Son Dakika
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