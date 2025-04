Güler\'den TBMM\'deki Eleştirilere Yanıt

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi iade kararını TBMM'de okutmasıyla ilgili, "105 yıldır Gazi Meclis, bu kadar sığ, ciddiyetsiz, garip bir yaklaşımı ilk defa görüyor. Çok üzüldüm" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa temennisinde bulunarak, "TBMM Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder Bey ile 28'inci Yasama Döneminde çalışma ortamı bulduk. Nezaketini, samimiyeti her zaman yakından hissettik. Üyesi olduğu siyasi parti açısından herhangi bir yaklaşım sergilemediğini, iç tüzük ve anayasa gereğince tam bir tarafsızlık içerisinde görev yaptığını gördük, yaşadık. Tabii özel hatıralarımız da var. Art niyet olmadan, samimi yaklaşımlara değer verdiğini biliyoruz. Açık yüreklilikle beraber dostane ilişkilerimizi kendisiyle devam ettirdik. Yakın zamanlarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ilan etmiş olduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefine uygun olarak kendisinin çabasını, azmini, kararlılığını, her türlü olumsuzluğa rağmen inatla, gayretle bu çabayı sürdürmesini takdire şayan bir davranış olarak görüyorum. Herkesin özellikle de yakından tanıyanların, 'Canım ağabeyim' diye hitap ettiği Sırrı Süreyya Önder Başkan Vekilimize, 'Sırrı ağabey' diye hitap etmeyi alışkanlık haline getirmiştik" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL, GERÇEK DIŞI İFADELERİ KULLANMAYA DEVAM EDİYOR'

Güler, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili verdiği iade kararını TBMM'de okutma eyleminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sahiplenildiğini kaydederek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, adeta zıvanadan çıkmış bir kişi misali, saçma sapan, artık zihninden ne geçiyorsa, tamamen gerçek dışı ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Hafta içi de söylemiştik; adeta freni patlamış kamyon gibi her yere çarparak ilerliyor. Gazi Meclisimiz önümüzdeki hafta 105'inci yıl dönümünü kutlayacak. Ben Sivas milletvekiliyim, 23 Nisan 1920 tarihinden önce Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve 41 milletvekili, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta bir kongre yaptılar. O dönemin şartlarındaki ortam ve devamında Ankara'ya geldiler. İnşallah önümüzdeki hafta da orada toplanacağız, birinci Meclis'te toplandılar. O günden bugüne 105 yıldır Gazi Meclis, bu kadar sığ, ciddiyetsiz, garip bir yaklaşımı ilk defa görüyor. Çok üzüldüm. Yaklaşık 2 yıldır grup başkanlığı yapıyorum; 1 dönem Sayın Özgür Özel ile grup başkan vekilliği yaptık, kendisi de grup başkan vekili olarak uzun yıllar Meclis'te görev yaptı. Dün meydana gelen ve bugün savunmak zorunda kaldığı bu sinsi, pusu kurarcasına yapılan eylemi, 'Anayasaya karşı uygunlukla' ifade ediyor. Bari yaptığınız işi doğru yapın, özen gösterin. Anlattıkları hususlarla, orada okumaya çalıştıkları husus bambaşka şeyler" diye konuştu.

'SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ BÖYLE BİR ŞEYDİR'

TBMM Genel Kurul gündeminin toplanmadan önce belli olduğunu kaydeden Güler, "TBMM'nin dün gündemi belliydi. Siz TBMM gündeminde yer almayan bir hususu, Anayasaya, kanunlara, iç tüzüğe uygun görüyorsunuz niye gizleyerek, saklanarak, sinsice yapmaya çalışıyorsunuz; bunu bir açıklayan. Çünkü parti kongrelerinde alışmışsınız çevirdiğiniz usulsüzlükleri, Meclis'te de yapacağınızı zannediyorsunuz. 'Savaş ilan ediyorum' diyor; Allah Allah. Hep derler ya, 'Vız gelir tırıs gidersiniz kardeşim'. TBMM'nin kuralları belli, anayasa, iç tüzük, uygulamalar bellidir. Bugüne kadar hiçbir yerde uygulaması, tatbikatı olmayan, uyduruk, sinsice bir okuma işlemini yapmaya çalıştınız ve suçüstü yakalandınız. Haklıysanız ve doğru yaptığınıza inanıyorsanız neden Meclis'i kapatıp gidiyorsunuz. Devam edin, bazı hususlar dile getirilsin. Tabii suçluluk psikolojisi böyle bir şeydir" dedi.

'SÜRECİN KALDIĞI YERDEN İLERLEYECEĞİNE İNANIYORUM'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrası, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin, "Bir heyet halinde sürüyordu. Heyet devam ediyor. En son hastanede yaşanan ziyaretleri, orada ifade edilen düşüncelere baktığımızda aslında Sırrı Süreyya Bey'in şahsında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu, herkesin buradaki etkinliği ve kararlı duruşu nedeniyle Sırrı Süreyya Bey'e ne kadar kıymet verdiğini gördük. Heyet halinde olduğu için bu sürecin kaldığı yerden, kesintisiz ve daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine ve sonuç alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.