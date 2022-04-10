Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!

10.04.2022 17:51
Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!

Altılı ittifakın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesi beraber masaya oturduğu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ADAY BELİRLEME SÜREÇLERİ STRATEJİ MESELESİDİR"

Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın ortağı Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 3 kriterini paylaştı! İlk madde kriz çıkarır

CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ 3 ÖLÇÜTÜ PAYLAŞTI

Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A GÖNDERME Mİ?

Uysal'ın bu paylaşımı, altılı masada birlikte oturduğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de üst düzey görevlerde bulunması dolayısıyla dikkat çekti.

YORUMLAR
500

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı! - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 17:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement