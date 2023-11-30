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Güney Kore'de köpek eti yasağına karşı protesto! Çiftçiler polisle çatıştı - Son Dakika

Güney Kore'de köpek eti yasağına karşı protesto! Çiftçiler polisle çatıştı

Güney Kore'de köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışanlar, hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak istemesini protesto etti. Protestocular, başkanlık binasının önünde toplanarak yasa tasarısına karşı çıktı ve hükümetten maddi destek talebinde bulundu.

Güney Kore\'de köpek eti yasağına karşı protesto! Çiftçiler polisle çatıştı
30.11.2023 - 17:16,
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Güney Kore'de köpek yetiştirilen çiftliklerin sahipleri ve sektör çalışanları, hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak istemesini protesto etti. Köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışan yaklaşık 200 kişi, hükümetin ve iktidardaki parti üyelerinin bu ayın başında köpek etinin tüketilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkmak için başkanlık binasının önünde bir araya geldi. Protestocular, "Savaşacağız!" sloganları attı.

200 KİŞİ HÜKÜMET BİNASININ ÖNÜNDE TOPLANDI

Köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışan yaklaşık 200 kişi, hükümetin ve iktidardaki parti üyelerinin bu ayın başında köpek etinin tüketilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkmak için başkanlık binasının önünde bir araya geldi.

Güney Kore'de köpek eti yasağına tepki! Çiftçiler polisle çatıştı

"SAVAŞACAĞIZ" SLOGANLARI ATILDI

Eski Köpek Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ju Yeongbong, burada yaptığı konuşmada, bu alanda çalışanların çoğunun 60-70 yaşlarında olduğunu, bu insanların yeni meslekler aramadıklarını ve Güney Koreli gençlerin çok az bir kısmının tüketmesi nedeniyle köpek eti üretiminin 15-20 yıl içerisinde yok olacak bir iş kolu olduğunu anlattı.

Güney Kore'de köpek eti yasağına tepki! Çiftçiler polisle çatıştı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protesto esnasında çıkan arbedede polisin 3 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Protestocular, hükümetten uygulanacak yasak öncesi sürenin uzatılması ve maddi destek talebinde bulundu.

Güney Kore'de köpek eti yasağına tepki! Çiftçiler polisle çatıştı
Güney Kore'de köpek eti yasağına tepki! Çiftçiler polisle çatıştı
Kaynak: AA

Güney Kore, Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore'de köpek eti yasağına karşı protesto! Çiftçiler polisle çatıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de köpek eti yasağına karşı protesto! Çiftçiler polisle çatıştı - Son Dakika
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