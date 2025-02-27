Politika

HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Biz terörle mücadele ülkemizin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz"

ELAZIĞ - Türkiye'nin önemli bir sürecin aşamasında olduğunu belirten Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz terörle mücadele ülkemizin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem de dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlığını destekliyoruz ve devletimizin yanında bulunuyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı genişletilmiş temsilciler toplantısına katıldı. Burada sendika üyeleriyle bir araya gelen Başkan Arslan, açıklamalarda bulundu. Başkan Arslan, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en temel sorunlarından olan vergi konusunu HAK-İŞ gündemine almıştır. Kongremizden sonra HAK-İŞ Akademiyi kurduk. Yaklaşık 100'den fazla akademisyenin yer aldığı HAK-İŞ Akademisinin ilk görevi Türkiye'deki vergi sistemini masaya yatırmaktı. Vergiyle birlikte gelir dağılımı adaletsizliği, emeklilik sistemindeki sorunlarımız ve bu noktada yapabildiğimiz etkinlilerimiz ve yapmamız gerekenleri ciddi bir çalışma ile başlattık. HAK-İŞ olarak üyelerimizin taleplerini gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

"Terörle mücadele ülkemizin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz"

Türkiye önemli bir sürecin yeni bir aşamasına gelindiğini dile getiren Başkan Arslan, "Terörsüz Türkiye mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti devletimiz önemli bir eşiği inşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracak. 40 yıldır ülkemizi büyük bir beşeriye sermaye kaybına neden olan, binlerce evladımızı kaybettiğiniz terör belasından kurtarma noktasında önemli bir eşiğe geldik. Ülkemizin terörle mücadelesindeki büyük başarısı ve ülke içerisindeki teröristlerin adım atamayacağı, katılımın sıfıra indiği, operasyon yapamaz hale gelen terör örgütlerinin yeni bir aşamaya geldiğini takip ediyoruz. Onun için terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan teröristlere silah bırakma talebinin veya beklentisinin olacağı yönünde kamuoyunda geniş bir beklenti var. Biz terörle mücadele ülkemizin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"DEM'li belediyeler olmak üzere bazı CHP'li belediyeler tarafından üyelerimize yönelik büyük bir operasyon başlatıldı"

Hem içeride hem de dışarıda terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını desteklediklerini ve devletin yanında bulunduklarını vurgulaya Arslan, "Eli silah tutan bu katillerin silahlarını bırakarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine teslim olmalarını da önemli buluruz. Adalet önünde hesap vererek bu terör belasından kurtulmamız konusunda ülkemizin atacağı adımları da desteklemeye devam edeceğiz. Ancak tüm bu süreçle devam ederken terör örgütlerinin sivil uzantılarının bize yaşattıklarını da bilmemiz gerekiyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra başta DEM'li belediyeler olmak üzere bazı CHP'li belediyeler tarafından üyelerimize yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Sadece HAK-İŞ üyesi oldukları için 60 binden fazla üyemiz sendikalarımızdan tehdit, baskı ve şantaj ile istifa ettirildi. Yaklaşık 5 bin büyükşehir çalışanı üyelerimiz sürgün edildi. Direndikleri, sendikamıza sahip çıktıkları ve istifayı kabul etmedikleri için arkadaşlarımızı başka ilçelere sürgün ettiler ve haklarını gasp ettiler. 10 bine yakın arkadaşımız sırf DEM'li, terör örgütü yandaşı olmadıkları için işten attılar. Teröre karşı mücadele eden evlatlarımızın, şehitlerimizin ve gazilerin belediyede çalışan yakınlarını işten attılar. Bu arkadaşlarımızın sayısı 10 bine yaklaştı. Ağrı'da, Van'da ve Diyarbakır'da 10 aydır arkadaşlarımız eksi 20 derecelerde işe dönmek için çadırlarda mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm bu mücadele eden arkadaşlarımıza selam olsun. Onların mücadeleleri sona erinceye kadar, işe dönünceye kadar biz bu mücadeleyi onlarla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

"10 bin arkadaşımız kış gününde aşsız ve işsiz bırakıldı, bunun hesabını sormayacak mıyız"

Arslan, "Tüm talimatları Kandil'den alan, terörist unsuların talimatları ile belediyelerde eş başkanlık adı altında terör örgütünü temsilen belediyelerde başkanlık yapanların, belediye başkanı değil terör örgütünün sivil uzantıları olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bundan dolayı olmadık hakaret yiyoruz. Terörle iş birliği yapan bir kısım çevreler bizim bu söylediklerimizden rahatsız oluyor. Biz 60 bin arkadaşımız kaybettik. 10 bin arkadaşımız kış gününde aşsız ve işsiz bırakıldılar. Bunun hesabını sormayacak mıyız. Bu ülke hukuk devleti ise bunların hesabını elbette soracağız. Umarım bu yanlıştan geri dönerler. Bizim ekmeğimiz ve aşımız ile oynamayın" ifadelerini kullandı.

"Hiç mi terörle ilgisi olmayan adamınız yok, ama bilerek yapıyorlar"

Özelikle DEM'li belediye başkan adaylarını bilerek terörle iltisaklı insanlardan yaptıklarını aktaran Arslan, "Çünkü oradan nemalanıyorlar. Kayyum atandı diye yaygara koparıyorlar. Peki neden terörle ilgili yargılanan, ceza almış, cezasının kesinleşmesini bekleyen insanları belediye başkan adayı yapıyorsunuz. Bilerek yapıyor, devletle hesaplaşmak. Türkiye'yi dışarıya karşı kötülemek. Bilerek yapılmış bir komplodan bahsediyoruz. Hiç mi terörle ilgisi olmayan adamınız yok ama bilerek yapıyorlar. Türkiye'yi bir krize götürmek istiyorlar. Biz bu krizin arka planının ne olduğunu biliyoruz. Onun için bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye kaydetti.