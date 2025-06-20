Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan DEM Parti'ye Sert Mesaj - Son Dakika
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Politika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan DEM Parti'ye Sert Mesaj

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan\'dan DEM Parti\'ye Sert Mesaj
20.06.2025 18:58  Güncelleme: 19:04
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu ve DEM Parti'yi çifte standart ve ikiyüzlülükle suçladı. Arslan, işçilerin hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM Parti'ye çağrıda bulunarak, "Bu çifte standarttan ve ikiyüzlü yaklaşımlardan vazgeçin. Hak-İş olarak dün olduğu gibi bugün de bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin savunucusu olduk" dedi.

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 413 gündür sürüyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. İpekyolu Belediyesi önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüşen Arslan, daha sonra kalabalığa seslendi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra, ülke genelinde birçok işyerinde yaşanan işten çıkarmalara, sürgünlere, baskılara, tehditlere ve sendikalarından zorla istifa ettirme girişimlerine rağmen büyük bir direniş başlattıklarını ifade eden Arslan, "431 gündür büyük bir kararlılıkla sürdürdüğünüz bu onurlu mücadele, yalnızca Van'a ya da bölgeye değil; tüm Türkiye'ye ve başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyuruldu. Bu direnişiniz dünya kamuoyu tarafından bilindi, takdir edildi ve desteklendi. Yaşadığınız zorlukları yüreğimizde hissediyor, biliyor ve sizler için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Burada yaptığımız her etkinliğin, yürüttüğümüz her çalışmanın amacı sizlerin haklarını savunmaktır. Hem Van'da, hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de Ankara'da hukuki girişimlerde bulunduk. Gereken davaları açtık ve çok şükür, şimdiye kadar hiçbirini kaybetmedik. Açtığınız işe iade davaları tek tek olumlu sonuçlanıyor. İnşallah bu davaların tamamını kazanacağız. Kazanılan davaların gereğinin yerine getirilmesi için başta Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olmak üzere ilgili tüm belediyelere çağrımız nettir: Mahkeme kararıyla işe iade edilen arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.

"Çözüm zamanı yaklaştı"

Bölgeye gelmeden önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme yaptığını söyleyen Arslan, "Kendisi sizlere selamlarını iletti. Sorunun çözümü konusunda sorumluluğunun farkında olduğunu ve artık çözüm zamanının yaklaştığını ifade etti. Umuyoruz ki kısa süre içinde yargı kararlarının uygulanacağı bir çözüme ulaşacağız. Ayrıca Valimizi ve Belediye Başkan Vekilimizi de ziyaret edeceğiz. Bütün bu görüşmelerin tek amacı vardır: Sizlerin bir an önce işinize dönmesini sağlamak. Tek mücadelemiz, tek isteğimiz budur" şeklinde konuştu.

"İkiyüzlülüğü buradan kınıyoruz"

'Terörsüz Türkiye' projesinin sadece ülkenin değil bölgenin de geleceğini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin başarıya ulaşmasını, herkes gibi biz Hak-İş olarak da samimiyetle istiyoruz. Bu kapsamda, 413 gündür çeşitli etkinliklerle mücadele verdiğimiz belediyeler önünde, DEM Parti'den konfederasyonumuza bir görüşme talebi iletildi. Önümüzdeki hafta bu talebe yanıt vererek, yaşadığınız sorunları, baskıları ve zorlukları bizzat kendilerine aktaracağız. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki; bir yandan PKK'nın silah bırakması yönünde çağrılar yapılırken, diğer yandan bölgemizde DEM Partili belediyeler üyelerimize yönelik baskılarını artırmakta, arkadaşlarımız tehdit edilerek sendikamızdan koparılmaya çalışılmaktadır. Bu ikiyüzlülüğü buradan kınıyoruz. Bir taraftan barış, kardeşlik, ortak gelecek iddialarında bulunurken, diğer taraftan eski alışkanlıklara devam edemezsiniz. Bu çifte standarttan ve ikiyüzlü yaklaşımlardan vazgeçin. Hak-İş olarak dün olduğu gibi bugün de bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin savunucusu olduk. Bu bölgede kalmaya devam ettik ve en çok fedakarlığı yapan biz olduk. Bizim samimiyetimizi sorgulamak kimsenin hakkı değildir; ama biz bu samimiyetin karşısında ikiyüzlülüğü sorgularız. Bu topraklarda kardeşliğe, dayanışmaya, birliğe zarar verecek anlayışları terk edin. Artık anlayın ki; bu ülkenin birlik ve beraberliği çok güçlüdür ve bunu kimse bozamayacaktır."

Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise ilk günden bu yana kendilerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, van, Son Dakika

Son Dakika Politika Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan DEM Parti'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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