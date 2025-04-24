DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Kuveytli Yetkiliyi Kabul Etti - Son Dakika
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