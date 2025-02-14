Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı\'nda Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında görüşme yaptı. Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.