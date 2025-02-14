FİNLANDİYALI MEVKİDAŞI VALTONEN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alınırken, Ukrayna - Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar da değerlendirildi. Ayrıca, görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Elina Valtonen, Avrupa Güvenliği ve Ukrayna-Rusya Savaşını Görüştü - Son Dakika
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