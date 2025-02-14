Hakan Fidan ve Elina Valtonen, Avrupa Güvenliği ve Ukrayna-Rusya Savaşını Görüştü

Politika

FİNLANDİYALI MEVKİDAŞI VALTONEN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alınırken, Ukrayna - Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar da değerlendirildi. Ayrıca, görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi.