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Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor! - Son Dakika

Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!

01.02.2022 12:06

AREA Araştırma tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında yurttaşlara "Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılan insanların yüzde 67.9'u ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi.

AREA Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara bir de "Sizce Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

DİĞER YANITLARA FARK ATTI

Ankete katılanların yüzde 67.9'u bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 18 ile "diğer" cevabını verenler takip etti. "İşsizlik" yanıtı ise yüzde 5,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 4.4'lük bir kesim ise bu soruya "Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri" cevabını verdi.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketi! Ekonomi ve hayat pahalılığı diğer seçenekleri ezdi geçti

SONUÇLARDA MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'NI GEÇİYOR

Ankette seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye de soruldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre geçerli oyların partilere dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

HDP: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 15,4

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: Yüzde 3,3

DİĞER: Yüzde 3,8

İttifakların oy oranlarına da yer verilen ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı 2,3 puanla geçiyor. Buna göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,5; Cumhur İttifakı'nın da 40,2 olarak hesaplandı. Hiçbir ittifakta yer almayan HDP'nin oy oranı ise 10,2 olarak hesaplandı.

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Araştırma, Ekonomi, Türkiye, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Halka 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' diye soruldu! 'Ekonomi ve hayat pahalılığı' bütün sıkıntıların başını çekiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor! - Son Dakika
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