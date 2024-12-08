Haluk İpek'ten Özgür Özel'e Eleştiri: '3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor' - Son Dakika
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Haluk İpek'ten Özgür Özel'e Eleştiri: '3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor'

Haluk İpek\'ten Özgür Özel\'e Eleştiri: \'3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor\'

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerini hatırlatarak, "Adam 3 günlük öngörüde...

08.12.2024 19:09
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AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerini hatırlatarak, "Adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" eleştirisinde bulundu.

AK Parti Amasya Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'de muhalefet problemi var" sözünü hatırlatarak, "Gerçekten muhalefet problemi var. Düşünün 2 veya 3 gün önce Özgür Özel ne dedi. 'Suriye rejiminin başındaki Esad ile görüşün' dedi. Bakın bugün yok. Yani adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" diye konuştu. İpek, Suriye'nin imarı ile sonrasındaki süreçte Türkiye'nin ürettiği her malı satabileceği önemli bir pazar olacağının altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da, Türk savunma sanayiinin yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlara kavuştuğuna değinerek, " Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da her gün bir terör olayı ve şehit haberi geliyordu. Terörle anılan Gabar'da bugün biz kendi petrolümüzü çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığına Emre Altınörgü seçildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Haluk İpek'ten Özgür Özel'e Eleştiri: '3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor' - Son Dakika

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