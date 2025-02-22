Hamas: Netanyahu Anlaşmayı Sabote Ediyor - Son Dakika
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Politika

Hamas: Netanyahu Anlaşmayı Sabote Ediyor

Hamas Üyesi Naim, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına katılmayı reddettiğini belirtti.

22.02.2025 19:24
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, "Ne yazık ki Netanyahu ve hükümeti, ilk aşamanın bitmesine sadece 1 hafta kalmışken ikinci aşamaya katılmayı reddediyor. Bunların sağcı hükümetin anlaşmayı sabote etmek, baltalamak ve savaşa geri dönmeye istekli olduğu mesajını vermek için oynadığı kirli oyunlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, İsrail ile olan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin ilk aşamanın 16. gününde başlaması ve ikinci aşamanın tüm noktaları üzerinde anlaşmaya varılana kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Naim, "Ne yazık ki Netanyahu ve hükümeti, ilk aşamanın bitmesine sadece 1 hafta kalmışken ikinci aşamaya katılmayı reddediyor. Bunların sağcı hükümetin anlaşmayı sabote etmek, baltalamak ve savaşa geri dönmeye istekli olduğu mesajını vermek için oynadığı kirli oyunlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiğini ve anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine uyduğunu söyleyen Naim, "İlk aşamada 100'den fazla Filistinli öldürüldü, kararlaştırılan insani yardımın büyük bir kısmının Gazze'ye girişine izin verilmedi ve Netzarim Koridoru'ndan çekilme ertelendi" diye konuştu.

"Gazze Şeridi'ndeki yönetim pozisyonunu derhal terk etmeye hazır olduğumuzu söyledik"

Arap liderlerin ve ABD'nin söylem ve eylemlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin geleceği hakkında da konuşan Naim, "7 Ekim'den önce de birçok kez Gazze Şeridi'ndeki yönetim pozisyonunu derhal terk etmeye ve herhangi bir Filistin birlik hükümetine veya teknokrat bir hükümete ya da Filistinliler tarafından Filistin uzlaşısı çerçevesinde karar verilen herhangi bir alternatife izin vermeye hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.

Naim, Mısır'ın Ramallah'taki Filistin Yönetimi hükümetiyle koordinasyon içinde Gazze'deki yaşamın tüm yönlerini yönetmekle görevli bir komite kurulması önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hamas'ın "işgalden kurtulmak, Filistinlilerin devlet olma, kendi geleceğini tayin etme ve geri dönüş hakkı olmak üzere gerçek ve ulusal hedeflerine ulaşmak" gibi net amaçları olan ulusal bir Filistin direniş hareketi olarak kurulduğunu kaydeden Naim, "Bu hedeflere ulaşmak için diğer tüm gruplar ve tüm halkımızla birlikte siyasi ve diplomatik yollar ile silahlı direniş de dahil olmak üzere tüm yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak sağlık, eğitim ve sosyal işler gibi Filistinlilerin günlük yaşamlarının yürütülmesini uzlaşıya dayalı bir çözüme bırakmaya hazırız" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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