Hamas Üyesi: ABD İsrail\'in Suçlarının Ortaklarından Biridir

Politika

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, "ABD sadece savaşta İsrail'in destekçisi değil, aynı zamanda İsrail'in işlediği suçların da ortağıdır" ifadelerini kullanarak, "Şu ana kadar önerilenler taleplerimizi karşılamak ve sorunlarımızı çözmek için yeterli değil" dedi.

Medya fuarı için İran'da bulunan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, kısa bir basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın başkenti Paris'te bu ayın başlarında yeni esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelere değinen Hamdan, "Paris görüşmelerine ilişkin olarak, arabulucular aracılığıyla yanıtlarımızı verdik ve Hamas yetkilisi İsmail Haniye bugün görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'a gitti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını ABD'nin bir kez daha veto etmesine değinen Hamdan, "ABD'nin veto etmesiyle ilgili olarak ABD sadece savaşta İsrail'in destekçisi değil, aynı zamanda İsrail'in işlediği suçların da ortağıdır. ABD, İsrail'e silah göndermek için bir köprü haline gelmiştir" dedi.

ABD'nin Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısına karşı bir karar tasarısı hazırladığını belirten Hamdan, "Hamas önerilen girişimleri inceleyecektir ancak haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Şu ana kadar önerilenler taleplerimizi karşılamak ve sorunlarımızı çözmek için yeterli değil" dedi.

İsrail ile herhangi bir düzeyde ve herhangi bir gerekçeyle normalleşmeye karşı çıktıklarını vurgulayan Hamdan, "Normalleşme yoluyla bazı haklarımızı elde etmek istemiyoruz ve eğer İslam ülkelerindeki kardeşlerimiz İsrail'le mücadelede bizim yanımızda yer alamıyorlarsa, onların da İsrail'in yanında yer almamaları gerektiğine inanıyoruz" dedi. - TAHRAN