Politika

Hamza Dağ: "Balkan Türkleri gibi çalışıp, projeleri hayat geçireceğiz"

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda, Balkan Göçmenleri ile buluşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, "Balkan Türkleri gibi çalışıp, projeleri hayat geçireceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde Balkan Göçmenleri ile İftar Yemeği etkinliğinde, AK Partili kurmaylar Balkan Göçmeni vatandaşlar ile buluştu. İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleşen etkinliğe, ev sahibi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum üyesi temsilcileri ve Balkan Göçmeni vatandaşlar katıldı.

Dağ: "İzmir için hayalimiz var"

Balkan Göçmenleri ile iftar yemeğinde konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, "İzmir için hayalimiz var. İstiyoruz ki bu hayale yürürken sizin de desteğinizi hissedelim. 31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin. Bu omuz, yalnızca Hamza Dağ'a verilmiş bir destek olmayacaktır. İnşallah sizlerin bize vereceğiniz destek; Trafik çilesinden kurtulmuş bir şehre, Masmavi, tertemiz, güzel kokan bir körfeze, tüm ilçelerinde yeni bir vizyonu yaşayan, ışıldayan Eşsiz İzmir'e verilecek bir destek olacaktır" dedi. Dağ, daha sonra İzmirliler için hazırladıkları projelerden de bahsetti.

"Balkan Türkleri gibi çalışıp, projeleri hayat geçireceğiz"

"Biz, Balkan Türk'ü neyi ifade eder iyi biliriz. Güveni, iradeyi, çalışkanlığı, vatana hasret çekmeyi ifade eder" diyen Dağ, "Tüm benzerliklerimiz ve farklılıklarımızla biz birbirimizi tanırız. Yıllardır durmadık çalıştık İzmir'in sokaklarını adım adım arşınladık. Bu yıllar boyunca İzmir'imizi daha güzel ve yaşanabilir bir şehir yapma yolunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Tıpkı sizin atalarınızın yaptığı gibi. Olduğumuz yer vatanımızdır diyerek vatanımıza borcumuzu ödemeye çalıştık. Bugün hayır niyetle bir yola çıktık. Eşsiz İzmir'imize yeni bir vizyon kazandırmak, İzmirlilere hak ettikleri hizmeti verebilmek için Büyükşehir adayı oldum. Biz de inşallah muhacırlar gibi yorulmadan ve yılmadan çalışacağız" sözlerine yer verdi.

Pakdemirli: "Bu hikayeyi herkese anlatmalıyız"

Programda konuşma yapan Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Ben Balkan kimliğimle her zaman gurur duydum ve gurur duymaya da devam edeceğim. Bir taraftan bizim için her zaman çok güzel hatıralar barındırırken, diğer taraftan yüz yıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük travmalar da var. Balkanlarda yaşayan, Balkanlardan göçen herkesin acıklı bir hikayesi var. Ama bu hikayeyi herkese anlatmalıyız. Travmadan da bir yandan kurtulmalıyız ama bu hikayeyi de canlı tutmalıyız. Ayrıca 10 gün içerisinde de seçim var. Hamza Dağ'ın da eşi Balkan göçmeni; eniştemize destek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak destek istiyorum. İlçelerde çok güzel, çok yakışıklı Balkan Göçmeni adaylarımız var. Balkan Göçmeni olmasa da mutlaka akrabalarda olanlar var. Bunların hepsine destek istiyorum. Bizim bir ve beraber olmamız lazım. Bu hikayeyi ayakta tutmamız lazım" diye konuştu.

Saygılı: "Balkanlardan vatan haini çıkmaz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Balkanlardan sağcı çıkar, solcu çıkar ama asla vatan haini çıkmaz. Bir hırkayla, aylarca, günlerce, her türlü sıkıntıyla; mübadele öncesinde de mübadele döneminde de birçok Balkan kardeşimiz Anadolu topraklarına teşrif ettiler. Türkiye Cumhuriyeti son 22 yıldır Balkan kardeşlerimizin, orada kalanların yanında sapasağlam durmakta. Çanakkale Savaşı'nda 20 bin Balkanlı gencimiz Çanakkale'ye geldi. Bundan sadece 3 bin tanesi gazi olarak geri döndü. 17 bin tanesi Gelibolu'da ve Çanakkale'de şehit olarak yatıyor" açıklamasında bulundu.

Şahin: "İnşallah Türk, güçlü olur, birlik olur"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, " Gazze'de Müslümana bisküvi atıyorlar ölsün diye Yahudi'ye bomba atıyorlar öldürsün diye. Türk uyanmadıkça bu zulümler bitmeyecek. Türkler ayağa kalkmalı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında inşallah Türk güçlü olur, bir ve birlik olur, bu zulümlerin tamamından kurtulur" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu eden Sadık Ahmet Filmi gösterimi gerçekleşti.