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Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.

01.04.2024 04:18  Güncelleme: 04:32
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Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı

Hamza Dağ: "İzmirliler bize denetleme yetkisi vermiştir"

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, "İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz" diyen Dağ, "İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir" diyerek seçim sonucunu yorumladı.

AK Partili Dağ, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Allah nasip etti, 12 yıl boyunca milletvekili olmaktan gurur duyduğum şehrimizde Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum.

Bu süreç boyunca çok şükür ki eşsiz İzmir'imizin her bir köşesinde hemşehrilerimize ulaştık. Büyük bir gayret ve samimiyet ile durmadan, yorulmadan koştuk, koştuk, koştuk. Ne mutlu ki, özverili, gayretli, çalışkan yol arkadaşlarıyla bu koşuyu yaşadık, tecrübe ettik.

Öncelikle, bu yolculukta kendisinden, ailesinden, işinden, vaktinden fedakarlık yaparak bizimle olan milletvekillerimize, il başkanımıza, il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza ve ilçe yönetimlerimize, teşkilatımızın her bir ferdine, Cumhur İttifakı'nın ortakları, MHP başta olmak üzere bütün paydaşlarına, il başkanlarından teşkilatlarına, sandık görevlilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Hamd olsun ki sizler gibi kalender, yürekli, inançlı, çalışkan insanlarla bu yolu yürümek nasip oldu. Kıymetli kardeşlerim, hiçbir seçim sonucu, bizim İzmir'imize olan sevdamızın önüne geçemez.Biz, her zaman "Milletin dediği olur" dedik ve bu düşünceye inandık. Bu düşünceyle, milletimize hizmet etmek uğruna nice güzel işlerin altına imzamızı attık. Kazandık, şımarmadık. Kaybettik, küsmedik, darılmadık. Kazanırken "Kazandık, bitti" anlayışında olmadık. Bugün de "Kaybettik, bitti" demiyoruz, demeyeceğiz. Hep birlikte çok güzel bir şarkıyı tek bir ağızdan seslendirdik. Bugün, bu şarkı burada bitmemiştir, bitmeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, bizim eşsiz İzmir'imiz için daha söyleyecek çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz vardır. Bu şehrin her bir sokağında hatıraları, yaşanmışlıkları, hikayeleri olan bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak İzmir'e hizmet etmeye her daim devam edeceğim. Kıymetli hemşehrilerim, biz, "Biz İzmir'iz, başarabiliriz" dedik.

Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz bugün sandıktan belki birinci çıkmadık, ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık. Çünkü kavga etmedik, çünkü sığ siyasetin polemikleriyle hemşehrilerimizi oyalamadık,

Çünkü "Sevdik, sevdalandık, İzmir'e bağlandık" diyerek tek gündem olarak İzmir'imizi gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce de biz İzmir'e sevdalıydık, bundan sonra da bir İzmir sevdalısı olarak hayatımıza devam edeceğiz. Her daim kulaklarımızda çınlayan, zihinlerimizde yer tutan, gönlümüzde yaşayan bir dize vardır; unutmayalım, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Biz ortaya koyduğumuz çaba ile eşsiz İzmir'imizin potansiyelini hemşehrilerimize gösterdik. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın mutluluğu için bir vizyonu anlattık. Bu vizyon, seçim sonucu ne olursa olsun hemşehrilerimizin zihninde, gönlünde yer edinmiştir. Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Sn. Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Sandığın verdiği mesaj çok nettir. Ortaya çıkan netice, hemşehrilerimizin hizmet beklentisini, talebini, ihtiyacını çok net bir şekilde göstermektedir. İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir.

Biz bugünden sonra, geçmişten çok daha güçlü bir şekilde şehrimizin, hemşehrilerimizin menfaatini gözetmek durumundayız.

Nasıl ki milletvekilliğimiz döneminde "Söz konusu İzmir'in menfaatiyse, bu menfaati siyasete konu etmeyiz" dedik, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım,

Tüm belediye başkan adayı arkadaşlarımıza da süreç boyunca ortaya koydukları özveri için teşekkür ediyorum.

Biz, önümüzdeki 5 yıl boyunca, Cumhur İttifakı olarak kazandığımız ilçelerde ortaya koyacağımız çalışmalarla gerçek belediyecilik farkını ortaya koymakla mükellefiz.

İfade ettiğim gibi; yılmadan, yorulmadan, küsmeden yolumuza devam edeceğiz.

Konuşmamı sonlandırırken,

Her birinize bir kez daha teşekkür ediyor, bizlere güvenen, teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize sizlerin nezdinde sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Sağ olun, var olun.

Allah'a emanet olun."

Hamza Dağ\'dan CHP ve Tugay\'a tebrik mesajı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı - Son Dakika

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