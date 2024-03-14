Politika

Hamza Dağ: "Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız"

Hamza Dağ hal esnafıyla sahur yaptı

İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, gece saatlerinde Buca ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin ile İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan eşlik etti. Hal esnafıyla buluşan Hamza Dağ, burada esnafın sorunlarını ve önerilerini dinlerken, kendileriyle sohbet etti.

"Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız"

Hal ziyareti esnasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamza Dağ, hal esnafının daima yanında olacaklarını dile getirdi. Dağ, "Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki esnafın en çok buranın yoluyla alakalı talebi var. Onunla ilgili lansmanımızda zaten buraya bir otoban çıkışı çalışmamızı yapacağımızı ifade etmiştik; bunun çalışmasını yapacağız. Diğer taraftan tabii ki genel ekonomik noktada üreticiyi destekleme adına bu çalışmayı yapan hem de tüketiciye taze sebze, meyve ulaştırmaya çalışan bu esnafımızın her zaman yanında olacağız. Biz İzmirli 4,5 milyon hemşerimize şunun sözünü çok net bir şekilde veriyoruz. Bizim bu şehrin önemli meselelerini, kronik sorunları çözmek için çok çalışmak mecburiyetimiz var. Gecenin bu saatinde çalışarak da aslında bunu gösteriyoruz. Çok çalışacağız, çok ciddi anlamda mücadele edeceğiz ve inşallah önemli meselelerimizi çözüm noktasına çok kısa sürede ulaştıracağız. Bu anlamda biraz önce dediğim gibi halin ve Buca bölgesinin trafikle alakalı meselesinde hamlelerimizi yapacağız. Diğer taraftan hep söylediğim yeni çevre yolunu İzmir'imize kazandıracağız. Körfez geçişini İzmir'imize kazandıracağız. 16 tane battı çıktı çalışmasını İzmir'de gerçekleştireceğiz. Her gittiğim yerde aldığımız şikayet, yolların bozuk olması... Burada hal esnafımızın da önemli bir meselesi çünkü onlar pazara gidip gelirken de bunu özellikle söylüyorlar. Biz en kötülerinden başlayarak bir sene içinde çok güzel hale getireceğiz Nakliyeciler Sitesi, Buca Hali'nde ve ara sokaklarda temizlikle ilgili sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Bu konuda, öyle uzun bir süre değil, bir ay içinde iki ay içinde İzmir'in her sokağının tertemiz olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunu da İzmir'in hemşehrilerimize sözünü, taahhüdünü veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"En iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız"

Programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel yöneticiler olarak hal esnafına en iyi hizmeti sunmayı istediklerini söyledi. Bölünmez Çankırı, "Hamza Başkanımız zaten açıkladı. En önemli problemlerimizden bir tanesi, Kaynaklar'ın trafik problemiydi ve buradan bir otoban çıkışının olmamasıydı. Zaten bu hep öncelik verdiğimiz bir şeydi. Buradaki kardeşlerimizin çalışma ve yıpranma payları çok fazla. Biz sıcak yataklarımızda yatarken onlar bize taze meyveyi, sebzeyi ulaştırmak için gecenin bu saatinde dağıtım yapıyorlar. O yüzden biz de yerel yöneticiler olarak onların bu fiziki şartlarına en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Otoban müjdesine çok sevindik

Hamza Dağ'ın Sebze Meyve Hali çıkışına otoyol yapma projesine çok sevindiklerini söyleyen İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin Başkanı Orhan Doğan, "Başkanlarımızın bu gece saatinde bizi ziyaret etmeleri bizleri onurlandırmıştır. Bu ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız, halimizin otobanla bağlantı müjdesini verdi. Bunun için çok sevindik. Gerçekten bu bizim için çok önemli. Yani bu acil bir sorun. Bu sorun da kısa bir süre içerisinde başkanlarımızın halledeceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdi.

Hamza Dağ ve programa katılanlar, ziyaretin ardından İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği binasında sahur yaptı.