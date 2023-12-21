Hasan Turan: Filistin konusunda masum sivillerin yanında durmayanlar ihanet içerisinde

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin konusunda masum sivillerin yanında durmayanların ve Türkiye'nin mücadelesini küçümseyenlerin ihanet içerisinde olduğunu söyledi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini geçtiğini belirtti.

Yaşanan vahşetin dünyaya duyurulmasını engellemek için 96 gazetecinin öldürüldüğünü ifade eden Turan, "İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. İsrail'in işlemediği savaş suçu kalmadı. Hastaneleri, camileri, meskun mahalleri hatta kendilerinin tayin ettikleri güvenli bölgeleri bile vurdular." diye konuştu.

Turan, Batı ülkelerinin insanlık dışı saldırılara kayıtsız kaldığını, bu tutumun insanlığın geleceği açısından endişeye neden olduğunu dile getirdi.

Bazı medya kuruluşlarının Gazze saldırılarına ilişkin yayınlarına da değinen Turan, İsrail'in topla, tüfekle yapamadığını "yumuşak güç" olarak nitelenen medyayla yapmak istediğini vurguladı.

Bu çevrelerin; bebekleri öldürülen ve topraklarını savunan Filistinlileri terörist olarak gördüğüne işaret eden Turan, "Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayan her kim varsa ve Türkiye'nin verdiği örnek mücadeleyi her kim küçümsüyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyorsa ya gaflet ya delalet ya da ihanet içerisindedir." dedi.

Turan, özellikle sosyal medyadaki İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı hesaplara dikkati çekerek, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Turan, geçen hafta The New York Times'ın "Ukrayna asıllı Yahudi bir muhbirinin" kendisiyle röportaj yaptığını, ancak bu röportajda dile getirdiği konuların tamamının aktarılmadığını ve haberde uydurma ifadelere yer verildiğini söyledi.