Rahatsızlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastanede tedavi altına alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener rahatsızlandı. Viral enfeksiyon geçiren Akşener'in pazartesi ve salı günkü programları iptal edildi.
Akşener'in son durumu hakkında bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi: "Kamuoyumuza. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Saygılarımızla."
Akşener 26 Mayıs'ta Eskişehir'e giderek partinin Büyükşehir ve Odunpazarı belediye başkan adaylarını açıklayacaktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla aradı. Akşener'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öte yandan Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Tetkiklerinde sorun tespit edilmeyen Akşener, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.
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