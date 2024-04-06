Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı

Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.

06.04.2024 14:26  Güncelleme: 14:33
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Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay'da ipi göğüsleyerek zafer elde eden Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki EXPO alanında bulunan amfi tiyatroda coşkulu kalabalıkla buluştu. Programda vatandaşlara seslenen Başkan Öntürk'e yoğun ilgi olduğu görüldü.

Başkan Öntürk konuşmasında, "Hatay kazandı. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle kucaklıyorum. Bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ımız kazandı. Biz de birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Karanlık odalarda siyaset yapmayacağız. Bireysel hizmet yapmayacağız. Hatay'ın hizmetkarı olmaya geliyoruz. Bu hizmetleri yaparken Samandağ'a da, Erzin'e de Hassa'ya da Yayladağı'na da 15 ilçeye adaletli ve eşit hizmet yapacağız. Ayrı gayrı demeyeceğiz. Burada çalışan personellerimizle birlikte hep beraber bu şehre hizmet edeceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Atalarımız 1939'da Hatay'ın kurtuluşu için bir oldu, beraber oldu. O gün Tayfur Sökmen başkanlığındaki parlamentoda Alevi, Kürt, Arap, Türk vardı. Hepsinin tek ortak noktası Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay'dı. Biz de bin yılın afetinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle bu yola çıktık. Hamdolsun Hataylılar da bizle beraber oldu. Oy vermeyen kardeşlerim de var. Biz Hatay'ı 1 milyon 700 bin nüfusuna eşit hizmet yapacağız. Atalarımız gibi bizim için de Hatay şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediye çalışanlarımız ile bir toplantı yapacağım" dedi.

Hatayspor ile ilgili de açıklama yapan Öntürk, "Hatayspor da inşallah küme düşmeyecek ve Türkiye'nin önemli bir kulübü olacak. Spordan yatırımlara kadar yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz her sözün de sonuna kadar peşinde olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız ve Allah'ın izniyle 1 yıl içinde Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Dün 15 ilçenin belediye başkanını aradım. Biz hizmeti herkese eşit yapacağız dedim buraya davet ettim. Artık siyaset bitmiştir, Hatay'ın hizmetkarı olalım dedim. Bizim kapımız her zaman herkese açık. Buradan sonra da valimizi ziyaret edeceğiz. Toplantımızın ardından da çalışmalarımızı bir an önce çalışmalara başlayacağız. Artık bizim için siyaset bitmiştir. Artık bizim için sadece millete hizmet vardır. Burada olup Cumhur İttifakı adına seçilemeyen kardeşlerimiz de var. Defne, Samandağ, Erzin Belediye Başkan adaylarımız sonuna kadar çalıştılar. Biz bir aileyiz. Seçilen ve seçilemeyen, aday olan olamayan herkes için mücadele edeceğiz. Bir söz de muhtarlarımıza veriyorum. Seçilenin de, seçilemeyenin de başımızın üstünde yeri var. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu şehrin birlikteliğini bozmasın. Allah'a emanet olun" ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Başkan Öntürk, konuşmasının ardından milletvekilleri ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanlarını da sahneye çağırarak vatandaşları birlikte selamladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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