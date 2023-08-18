Hawaii'deki orman yangınlarındaki ihmal iddiaları sonrası Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti - Son Dakika

Hawaii'deki orman yangınlarındaki ihmal iddiaları sonrası Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 09:26

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ihmal iddialarının ardından Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya istifa etti. Yangınlara ilişkin afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi ihmal iddialarıyla gündeme gelen Başkan Andaya'nın, sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevini bıraktığı bildirildi. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, Andaya'nın istifasını kabul ettiğini ve yeni birinin görevlendirileceğini açıkladı. Hawaii Başsavcısı Anne Lopez ise hükümetin yangına müdahalesini değerlendirecek tarafsız bir kuruluşun oluşturulacağını ve bu değerlendirmenin aylar sürebileceğini belirtti.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ihmal iddialarının ardından Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya istifa etti.

Hawaii'de 111 kişinin hayatını kaybettiği yangınlara ilişkin afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi ihmal iddialarıyla gündeme gelen Başkan Andaya'nın, görevini bıraktığı bildirildi.

Maui Bölgesi yetkilileri, Facebook'tan yapılan paylaşımda, sağlık nedenlerini gerekçe gösteren Andaya'nın istifasının Maui Belediye Başkanı Richard Bissen tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Bissen de yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli pozisyon için derhal birinin görevlendirileceğini ifade etti.

Hawaii Başsavcısı Anne Lopez ise yaptığı basın açıklamasında, "tarafsız ve bağımsız" bir kuruluşun hükümetin yangına müdahalesini değerlendireceğini ve söz konusu değerlendirmenin aylar sürebileceğini söyledi.

Yangında ihmal iddiaları

Andaya, orman yangınlarına ilişkin 16 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden ötürü yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddialarına ilişkin soruları cevaplamıştı.

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söylemişti.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hawaii'deki orman yangınlarındaki ihmal iddiaları sonrası Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hawaii'deki orman yangınlarındaki ihmal iddiaları sonrası Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti - Son Dakika
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