HDP'li Pervin Buldan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' göndermesi - Son Dakika
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HDP'li Pervin Buldan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' göndermesi

07.08.2022 20:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanların kendisinden utanmaları gerektiğini ifade ederek, "Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir" şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan sonra ikinci mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL SEÇENEĞİMİZ VAR"

Türkiye'nin savaş ve inkar politikalarına mahkum olmayacağını belirten Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak, geleceğin ittifakıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, kadınıyla, genciyle, bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu onurlu barışı, bu gerçek adaleti elbette ki gerçekleştireceğiz, elbette ki hayata geçireceğiz." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu Açıklaması

"KÜRTLERİ SEÇİMLER YAKLAŞINCA HATIRLAYANLAR KENDİNDEN UTANMALI"

Konuşmasında Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çağrısına da değinerek şöyle konuştu:"Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, Kürtleri görenler biraz kendisinden utanmalıdır. Kürtler, sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir." dedi.

HELALLEŞMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Sözleri sürdüren Buldan, "'Helalleşmek' adı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isteriz: Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir" dedi.

FARKLI PANKARTLARLA GİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEDİ

Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışanlara izin vermedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Pervin Buldan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' göndermesi - Son Dakika

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